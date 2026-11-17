Hưởng ứng chủ trương "giờ ra chơi không điện thoại" và xây dựng "Trường học hạnh phúc", Trường THCS Hoàng Diệu (phường Tân Phú, TP.HCM) đang tạo nên sức hút đặc biệt tại thư viện bằng workshop sáng tạo thẻ đánh dấu sách (bookmark) mang tên "Một hành trình đọc của em" . Hoạt động được triển khai tại thư viện trường từ tháng 10 và duy trì xuyên suốt các giờ ra chơi của năm học 2026 - 2027, mở ra sân chơi lành mạnh giúp học sinh rời xa các thiết bị điện tử, đến gần hơn với trang sách .

Thay vì viết những bài cảm nhận văn học gò bó theo khuôn mẫu, các em học sinh được tự do thiết kế chiếc thẻ sách có kích thước 6x20 cm ngay sau khi đọc xong một quyển sách. Trên mỗi sản phẩm rực rỡ sắc màu ấy, các em sẽ khéo léo trang trí hình ảnh minh họa, tóm tắt thông tin tác giả, nội dung chính cùng những bài học mình tâm đắc nhất . Em Nguyễn Linh Đan, lớp 6/2, hào hứng chia sẻ niềm vui khi tự tay vẽ Trái Đất và Hệ Mặt Trời, lấy cảm hứng từ cuốn "Vũ trụ - Những bí ẩn của không gian", lên thẻ sách. Trong khi đó, nam sinh Huỳnh Gia Bảo, lớp 9/2, khẳng định việc đọc sách giúp mở rộng vốn từ, tăng sự tự tin khi thuyết trình và giữ vững tư duy độc lập trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) .

Cô Phạm Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (mặc áo dài tím) và cô Trần Thị Thương, Nhân viên Thư viện (ngoài cùng bên phải) trao phần thưởng khích lệ các học sinh tạo ra những chiếc thẻ sách độc đáo. ẢNH: NGUYÊN ÂN

Hằng tháng thư viện sẽ tổng kết và trao những món quà nhỏ, khích lệ tinh thần như gấu bông hay đồ dùng học tập cho chủ nhân của các thiết kế độc đáo, giàu ý nghĩa . Với thông điệp "Một cuốn sách, một thẻ đọc và một món quà", hoạt động không chỉ bồi đắp tri thức mà còn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng không gian thư viện mở, thân thiện, từng bước nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách bền vững cho học sinh .