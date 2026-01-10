Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khi nước mắm Phan Thiết vào siêu thị Mỹ

Quế Hà
Quế Hà
10/01/2026 05:15 GMT+7

Việc nước mắm Phan Thiết vào được siêu thị Mỹ giúp khích lệ sản xuất trong nước, mở thêm sinh kế cho ngư dân...

Việc "nước mắm Tĩn" Phan Thiết (của Công ty TNHH Seagull) chính thức có mặt trên kệ siêu thị Costco tại Mỹ, không đơn thuần là một thương vụ xuất khẩu. Đó là khoảnh khắc một sản phẩm truyền thống hơn 300 năm của Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), bước qua "cửa ải" khắt khe nhất thế giới cùng dòng chảy tiêu dùng toàn cầu.

Chuỗi siêu thị Costco là sân chơi "hạng nặng". Nói thế nghĩa là, mỗi sản phẩm phải vượt qua nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật, từ an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, hàm lượng histamin, cho tới hành vi tiêu dùng của người Mỹ.

Việc 5 container nước mắm Tĩn Phan Thiết cập cảng California cho thấy nước mắm truyền thống không hề yếu, chỉ thiếu một chiến lược đủ tầm.

Nước mắm Tĩn là mắm nhĩ, nước đầu, lên men tự nhiên từ cá cơm tươi và muối tinh khiết, ủ chượp suốt 12 tháng trong thùng lều, rồi chiết vào bình gốm. Đó là di sản ẩm thực đúng nghĩa.

Việc khôi phục thương hiệu, xây dựng Bảo tàng nước mắm làng chài xưa Phan Thiết, rồi kiên trì thăm dò thị trường, điều chỉnh mùi vị, công nghệ thanh trùng, là minh chứng cho tư duy mới, sáng tạo.

Vấn đề lớn hơn cho nước mắm truyền thống Phan Thiết là làm sao quảng bá mạnh hơn? Làm sao chuẩn hóa mà không đánh mất bản sắc? Mỹ và châu Âu không chỉ đòi hỏi "ngon", mà còn đòi hỏi đúng quy chuẩn, quy trình, đúng trách nhiệm với người tiêu dùng. Hàng rào kỹ thuật của họ, buộc chúng ta lớn lên, không chỉ với nước mắm truyền thống mà với nhiều thứ hàng hóa khác.

Muốn đi xa, không thể chỉ một doanh nghiệp đơn độc. Cộng đồng làng nghề phải cùng vào cuộc, từ nguồn cá cơm, cá nục… đánh bắt bền vững, đến quy trình ủ chượp sạch, minh bạch. Một thực tế phải nhìn nhận đó là nhiều làng nghề mắm Phan Thiết đang mai một. Nếu không có chiến lược chung, di sản sẽ chỉ còn trong ký ức và bảo tàng.

Việc nước mắm Phan Thiết vào được siêu thị Mỹ giúp khích lệ sản xuất trong nước, mở thêm sinh kế cho ngư dân. Quan trọng hơn, nó gửi đi một thông điệp rằng, truyền thống không đối lập với hội nhập. Chỉ cần đủ bản lĩnh, sáng tạo và đủ tự tin, một tĩn mắm quê nhà vẫn có thể đứng đàng hoàng giữa thế giới rộng lớn như nước Mỹ.

