Từng là nơi tấp nập người mua kẻ bán, nhiều chợ truyền thống giờ đây chỉ còn lác đác khách ghé qua. Sức mua giảm, những dãy sạp thưa người khiến không ít tiểu thương phải chật vật xoay xở để bám trụ.

Khi tiểu thương U60 học chốt đơn: ‘Phiên chợ mạng’ giữa lòng chợ truyền thống

Hơn 10 năm gắn bó với nghề bán quần áo, ông Trần Văn Sỹ đã dời sạp vào tít bên trong để giảm chi phí, nhưng có những ngày, từ sáng đến chiều chỉ vài người khách ghé ngang.

Ở tuổi 58, người đàn ông này chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải bán hàng qua một màn hình nhỏ xíu. Không rành công nghệ, ít dùng mạng xã hội, nhưng áp lực mưu sinh buộc ông phải thay đổi. Và những phiên "chợ mạng" bắt đầu... từ con số 0.