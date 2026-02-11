Ngày 10.2.2026, Chung kết cuộc thi “Giải pháp Marketing trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế” do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên, Nhà thuốc Long Châu và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, đã chính thức công bố các giải pháp xuất sắc được vinh danh từ 16 đội thi tiêu biểu. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để các đơn vị trong bệnh viện đề xuất những giải pháp thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh, góp phần đổi mới dịch vụ y tế trong giai đoạn mới.

Lấy người bệnh làm trung tâm: Các nghiên cứu của y bác sĩ đi vào thực tiễn Nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Tại vòng chung kết, 16 đề tài tiêu biểu được lựa chọn, phản ánh kết quả nghiên cứu từ trải nghiệm thực tế của người bệnh, qua đó đề xuất những giải pháp được giới chuyên môn đánh gia cao, cho thấy khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Điểm chung của các đề tài tại vòng chung kết là đều bắt nguồn từ những quan sát rất cụ thể trong quá trình làm việc hằng ngày. Từ những khó khăn, vướng mắc mà người bệnh gặp phải, các nhóm đã hệ thống lại hành trình trải nghiệm và đề xuất giải pháp cải thiện bằng chính góc nhìn của người trong cuộc, từ thiết kế các ứng dụng giải thích thuật ngữ cho bệnh nhân, ứng dụng chỉ đường, đến số hóa bảo hiểm y tế,...

Khi trải nghiệm người bệnh trở thành chìa khóa đổi mới dịch vụ y tế

Thông qua vòng chung kết, cuộc thi đã lựa chọn và trao giải cho những giải pháp tiêu biểu đặc sắc. Các giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ y tế, đồng thời lan tỏa tinh thần cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện.

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những giải pháp cụ thể, mà quan trọng hơn, đã góp phần đặt nền móng cho sự thay đổi lâu dài trong văn hóa bệnh viện - văn hóa "lấy người bệnh làm trung tâm", gắn chất lượng chuyên môn với trải nghiệm chăm sóc. Đây không phải là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho hành trình cải tiến bền bỉ, hướng đến dịch vụ y tế ngày càng nhân văn và chất lượng hơn.