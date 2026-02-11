Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khi trải nghiệm người bệnh trở thành chìa khóa đổi mới dịch vụ y tế
Video Sức khỏe

Khi trải nghiệm người bệnh trở thành chìa khóa đổi mới dịch vụ y tế

Triệu Hà
Triệu Hà
11/02/2026 16:35 GMT+7

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã công bố các giải thưởng tại Chung kết cuộc thi "Giải pháp Marketing Trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế". Cuộc thi quy tụ 59 đề tài sâu sắc, được xây dựng từ trải nghiệm thực tế của người bệnh. Những nghiên cứu, sáng kiến do chính y bác sĩ và nhân viên y tế thực hiện đã cho thấy cách tiếp cận mới trong cải tiến dịch vụ y tế, với tinh thần xuyên suốt là "lấy người bệnh làm trung tâm".

Ngày 10.2.2026, Chung kết cuộc thi “Giải pháp Marketing trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế” do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên, Nhà thuốc Long Châu và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, đã chính thức công bố các giải pháp xuất sắc được vinh danh từ 16 đội thi tiêu biểu. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để các đơn vị trong bệnh viện đề xuất những giải pháp thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh, góp phần đổi mới dịch vụ y tế trong giai đoạn mới.

Khi trải nghiệm người bệnh trở thành chìa khóa đổi mới dịch vụ y tế - Ảnh 1.

Lấy người bệnh làm trung tâm: Các nghiên cứu của y bác sĩ đi vào thực tiễn

Nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Tại vòng chung kết, 16 đề tài tiêu biểu được lựa chọn, phản ánh kết quả nghiên cứu từ trải nghiệm thực tế của người bệnh, qua đó đề xuất những giải pháp được giới chuyên môn đánh gia cao, cho thấy khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Điểm chung của các đề tài tại vòng chung kết là đều bắt nguồn từ những quan sát rất cụ thể trong quá trình làm việc hằng ngày. Từ những khó khăn, vướng mắc mà người bệnh gặp phải, các nhóm đã hệ thống lại hành trình trải nghiệm và đề xuất giải pháp cải thiện bằng chính góc nhìn của người trong cuộc, từ thiết kế các ứng dụng giải thích thuật ngữ cho bệnh nhân, ứng dụng chỉ đường, đến số hóa bảo hiểm y tế,...

Khi trải nghiệm người bệnh trở thành chìa khóa đổi mới dịch vụ y tế

Thông qua vòng chung kết, cuộc thi đã lựa chọn và trao giải cho những giải pháp tiêu biểu đặc sắc. Các giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ y tế, đồng thời lan tỏa tinh thần cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện.

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những giải pháp cụ thể, mà quan trọng hơn, đã góp phần đặt nền móng cho sự thay đổi lâu dài trong văn hóa bệnh viện - văn hóa "lấy người bệnh làm trung tâm", gắn chất lượng chuyên môn với trải nghiệm chăm sóc. Đây không phải là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho hành trình cải tiến bền bỉ, hướng đến dịch vụ y tế ngày càng nhân văn và chất lượng hơn.

Bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tiền mãn kinh và mãn kinh không phải là “dấu chấm hết” của tuổi xuân. Với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, mỗi phụ nữ đều có thể bước qua giai đoạn này bằng sự chủ động, vững vàng và tràn đầy tự tin.

Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Nơi trải nghiệm người bệnh là bản sắc và thước đo

