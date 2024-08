Kho đạn dược cho F-16 của Ukraine bị Nga không kích phá hủy?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phát động một cuộc tập kích lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng hỗ trợ hoạt động của ngành công nghiệp quân sự Ukraine.

Trong một ám chỉ rõ ràng về các máy bay F-16 do phương Tây cung cấp, Bộ Quốc phòng Nga nói trong số mục tiêu có các cơ sở lưu trữ đạn dược hàng không được các nước phương Tây chuyển đến tại hai sân bay của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.8 tuyên bố máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đã bắt đầu hoạt động ở nước này. Báo The Times của Anh cho biết Ukraine đã nhận 6 chiếc F-16 từ Hà Lan và sẽ sớm nhận thêm từ Đan Mạch. Báo The Wall Street Journal hồi cuối tháng 7 cho biết F-16 của Ukraine sẽ được trang bị các tên lửa không đối không AIM-120 và AIM-9X. Ngoài ra, có thể có các vũ khí khác như tên lửa chống radar AGM-88 và bom lượn JDAM.

Trận không kích ồ ạt hôm 26.8 diễn ra trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga.

Giới chức Ukraine cho hay Nga đã sử dụng đến 236 tên lửa và UAV trong cuộc tập kích. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết 15 khu vực đã chịu thiệt hại do tên lửa và máy bay không người lái tấn công. Ít nhất 5 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tê liệt.

Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 5 người được xác nhận đã thiệt mạng. Chính quyền cho biết các cơ sở năng lượng trên khắp đất nước đã trở thành mục tiêu, bao gồm khu vực phía nam Odessa, khu vực Kyiv và Lviv ở phía tây.