Ngành điện thành phố những ngày gian khó không thể nào quên
Còn nhớ năm 1980, cái bình biến điện gì đấy ở trên bùng binh gần nhà tôi có lẽ do xài quá tải lại thiếu dụng cụ bảo trì nên một buổi tối nọ nó tóe lửa nổ đùng một phát. Thế là xong. Xong cơm tối, người ta cầm quạt ra đường túm năm tụm ba ngồi chuyện vãn rồi vào ngủ, sáng mai lại lo cơm áo gạo tiền. Đun nấu vẫn là củi, than tổ ong là chủ yếu. Chỉ lo điện thắp sáng ban tối. Nhà khá giả có quạt máy, tivi; người giàu thì có thêm tủ lạnh…
Rồi xe màu vàng của điện lực đến xem xét, kiểm tra, sửa chữa hết ngày này đến ngày khác… Mấy anh thợ điện gầy gò nhễ nhại mồ hôi trèo lên, trèo xuống mấy cái cột điện to đùng giữa trưa hè hầm hập… Ba ngày, rồi bốn ngày, năm ngày. Buổi tối vẫn tối thui. Khi đó, đèn dầu, nến được lấy ra dùng. Nhưng thắp đèn dầu, nến cũng phải tiết kiệm từng chút...
Đúng một tuần sau, các anh thợ điện lại hì hục thay cái máy gì to lắm của một công ty thiết bị điện. Thế là cả phường lại sáng trưng. Ai nấy sung sướng không thể tưởng tượng nổi.
Chưa hết, cái buổi khó khăn ấy còn có vụ cúp điện luân phiên. Mỗi phường, mỗi khu vực sẽ lần lượt cúp điện vào ngày thứ mấy trong tuần hoặc trong tháng nữa cơ! Cũng có khi cúp thêm bất chợt, thế là thiên hạ cứ gọi công ty điện là... "điên nặng".
Khó khăn rồi cũng qua đi.
Nhiều đổi thay của ngành điện giúp thuận tiện
Giờ đây điện đóm đã đủ đầy. Cúp điện là ta nhấc điện thoại lên báo với nhà đèn, thậm chí chưa báo họ đã biết do hệ thống hiện đại tự động báo về. Nhà đèn cho thợ xuống sửa chữa ngay tức thì. Tôi ưng ý nhất là khi cúp, nhà đèn đều có tin nhắn báo và xin lỗi khách hàng lịch sự đàng hoàng!
Và Tổng công ty Điện lực TP.HCM ngày càng cải tiến thiết bị để tiện lợi cho khách hàng rất nhiều. Trước đây, mỗi tháng còn phải ghi số điện hiển thị trên đồng hồ của từng hộ gia đình. Mùa hè nắng đổ lửa, nhân viên ghi điện phải bấm chuông từng nhà rồi đứng ngoài nắng chờ chủ nhà ra mở cửa mới ghi được chỉ số.
Cũng không còn cảnh trước cửa nhà có cái bảng con con ghi chỉ số điện của công tơ. Nào người đi thu tiền, ôm theo cả tệp biên lai với túi đựng tiền! Nếu không may đánh rơi hay bị móc túi thì ôi thôi thật khổ thân cho họ. Giờ đây đã có đồng hồ thông minh, công ty biết rõ số lượng điện tiêu thụ của từng gia đình trong tháng, thông báo qua điện thoại của chủ nhà… Thậm chí, ngồi ở nhà hoặc đi du lịch cũng đóng tiền điện được nếu ta có internet banking.
Thế đấy. Điện bây giờ đã đủ đầy để dân sử dụng. Chỗ nhà tôi ở P.Bình Đông (TP.HCM) hầu như một năm chỉ cúp đột xuất vài ba lần do sự cố đường dây nào đó. Và cũng chỉ trong một giờ đồng hồ là cao lắm.
Hơn thế nữa, dây điện nhiều nơi trong thành phố đã được đưa xuống lòng đất, hết cảnh từng búi dây điện loằng ngoằng đen thui ở đầu ngõ, đầu đường nữa rồi! Thành phố ta nói riêng, cả nước nói chung đã thay da đổi thịt, đã khang trang, đẹp đẽ lên rất nhiều.
Hết sức cảm ơn ngành điện của thành phố mang tên Bác thân thương của tôi!
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
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