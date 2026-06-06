Ngành điện thành phố những ngày gian khó không thể nào quên

Còn nhớ năm 1980, cái bình biến điện gì đấy ở trên bùng binh gần nhà tôi có lẽ do xài quá tải lại thiếu dụng cụ bảo trì nên một buổi tối nọ nó tóe lửa nổ đùng một phát. Thế là xong. Xong cơm tối, người ta cầm quạt ra đường túm năm tụm ba ngồi chuyện vãn rồi vào ngủ, sáng mai lại lo cơm áo gạo tiền. Đun nấu vẫn là củi, than tổ ong là chủ yếu. Chỉ lo điện thắp sáng ban tối. Nhà khá giả có quạt máy, tivi; người giàu thì có thêm tủ lạnh…

Các "chiến sĩ áo cam" luôn túc trực trên các công trình Ảnh: EVNHCMC





Rồi xe màu vàng của điện lực đến xem xét, kiểm tra, sửa chữa hết ngày này đến ngày khác… Mấy anh thợ điện gầy gò nhễ nhại mồ hôi trèo lên, trèo xuống mấy cái cột điện to đùng giữa trưa hè hầm hập… Ba ngày, rồi bốn ngày, năm ngày. Buổi tối vẫn tối thui. Khi đó, đèn dầu, nến được lấy ra dùng. Nhưng thắp đèn dầu, nến cũng phải tiết kiệm từng chút...

Đúng một tuần sau, các anh thợ điện lại hì hục thay cái máy gì to lắm của một công ty thiết bị điện. Thế là cả phường lại sáng trưng. Ai nấy sung sướng không thể tưởng tượng nổi.

Chưa hết, cái buổi khó khăn ấy còn có vụ cúp điện luân phiên. Mỗi phường, mỗi khu vực sẽ lần lượt cúp điện vào ngày thứ mấy trong tuần hoặc trong tháng nữa cơ! Cũng có khi cúp thêm bất chợt, thế là thiên hạ cứ gọi công ty điện là... "điên nặng".

Khó khăn rồi cũng qua đi.

Nơi đâu có anh, nơi đó có nguồn điện sáng Ảnh: EVNHCMC

Nhiều đổi thay của ngành điện giúp thuận tiện

Giờ đây điện đóm đã đủ đầy. Cúp điện là ta nhấc điện thoại lên báo với nhà đèn, thậm chí chưa báo họ đã biết do hệ thống hiện đại tự động báo về. Nhà đèn cho thợ xuống sửa chữa ngay tức thì. Tôi ưng ý nhất là khi cúp, nhà đèn đều có tin nhắn báo và xin lỗi khách hàng lịch sự đàng hoàng!

Và Tổng công ty Điện lực TP.HCM ngày càng cải tiến thiết bị để tiện lợi cho khách hàng rất nhiều. Trước đây, mỗi tháng còn phải ghi số điện hiển thị trên đồng hồ của từng hộ gia đình. Mùa hè nắng đổ lửa, nhân viên ghi điện phải bấm chuông từng nhà rồi đứng ngoài nắng chờ chủ nhà ra mở cửa mới ghi được chỉ số.

Cũng không còn cảnh trước cửa nhà có cái bảng con con ghi chỉ số điện của công tơ. Nào người đi thu tiền, ôm theo cả tệp biên lai với túi đựng tiền! Nếu không may đánh rơi hay bị móc túi thì ôi thôi thật khổ thân cho họ. Giờ đây đã có đồng hồ thông minh, công ty biết rõ số lượng điện tiêu thụ của từng gia đình trong tháng, thông báo qua điện thoại của chủ nhà… Thậm chí, ngồi ở nhà hoặc đi du lịch cũng đóng tiền điện được nếu ta có internet banking.

Lắp đèn năng lượng mặt trời hạn chế việc sử dụng điện Ảnh: EVNHCMC

Thế đấy. Điện bây giờ đã đủ đầy để dân sử dụng. Chỗ nhà tôi ở P.Bình Đông (TP.HCM) hầu như một năm chỉ cúp đột xuất vài ba lần do sự cố đường dây nào đó. Và cũng chỉ trong một giờ đồng hồ là cao lắm.

Hơn thế nữa, dây điện nhiều nơi trong thành phố đã được đưa xuống lòng đất, hết cảnh từng búi dây điện loằng ngoằng đen thui ở đầu ngõ, đầu đường nữa rồi! Thành phố ta nói riêng, cả nước nói chung đã thay da đổi thịt, đã khang trang, đẹp đẽ lên rất nhiều.

Hết sức cảm ơn ngành điện của thành phố mang tên Bác thân thương của tôi!