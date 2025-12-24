Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Khó ngủ, ngưng thở khi ngủ ảnh hưởng sức khỏe ra sao?

M.P
24/12/2025 19:49 GMT+7

Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang âm thầm đối mặt với các vấn đề như khó ngủ, ngủ kém, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ mà chưa được nhận diện và điều trị đúng cách.

Nhằm giúp cộng đồng hiểu đúng, phát hiện sớm và chăm sóc giấc ngủ một cách khoa học, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng Công ty ResMed tổ chức Chương trình tư vấn trực tiếp với chủ đề: "Chăm sóc giấc ngủ - Nền tảng cho sức khỏe toàn diện".

Khó ngủ, ngưng thở khi ngủ ảnh hưởng sức khỏe ra sao? - Ảnh 1.

Tại chương trình, các chuyên gia y tế chia sẻ kiến thức cập nhật về:

  • Các rối loạn giấc ngủ thường gặp.
  • Tư vấn trực tiếp về tình trạng ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ và các bệnh lý liên quan.
  • Tìm hiểu giải pháp phòng ngừa và cải thiện chất lượng giấc ngủ an toàn, hiệu quả.

Thời gian: 8-10 giờ 30, ngày 26.12.

Địa điểm: Sảnh tầng trệt, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (215 Hồng Bàng, P.Chợ Lớn, TP.HCM).

Tin liên quan

Lạm dụng melatonin: Nguy cơ tiềm ẩn sau ‘giấc ngủ nhân tạo’ của người trẻ

Hiện nay, nhiều người bị áp lực công việc hoặc rối loạn lo âu nhẹ có thói quen sử dụng melatonin lâu dài. Điều này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nhất là ở người trẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Giấc ngủ Khó ngủ ngưng thở khi ngủ bệnh viện đại học y dược TP.HCM rối loạn giấc ngủ
