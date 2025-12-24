Khó ngủ, ngưng thở khi ngủ ảnh hưởng sức khỏe ra sao?

Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang âm thầm đối mặt với các vấn đề như khó ngủ, ngủ kém, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ mà chưa được nhận diện và điều trị đúng cách.

Nhằm giúp cộng đồng hiểu đúng, phát hiện sớm và chăm sóc giấc ngủ một cách khoa học, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng Công ty ResMed tổ chức Chương trình tư vấn trực tiếp với chủ đề: "Chăm sóc giấc ngủ - Nền tảng cho sức khỏe toàn diện".

Tại chương trình, các chuyên gia y tế chia sẻ kiến thức cập nhật về:

Các rối loạn giấc ngủ thường gặp.

Tư vấn trực tiếp về tình trạng ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ và các bệnh lý liên quan.

Tìm hiểu giải pháp phòng ngừa và cải thiện chất lượng giấc ngủ an toàn, hiệu quả.

Thời gian: 8-10 giờ 30, ngày 26.12.

Địa điểm: Sảnh tầng trệt, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (215 Hồng Bàng, P.Chợ Lớn, TP.HCM).