Khóa bán trú hè trường công thu hút nhiều học sinh

TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO

Từ ngày 17.6, Trường tiểu học Hòa Bình, Q.1, bắt đầu tổ chức khóa hè với khoảng 20 CLB hoạt động từ 7 giờ 30 - 16 giờ 15, từ thứ hai tới thứ sáu hằng tuần. Ngay trong ngày khai mạc đã có gần 50 học sinh (HS) tham gia. Các CLB như tiếng Việt giàu và đẹp, tiếng Anh vui vẻ, STEM, làm bạn cùng sách, nhảy hiện đại, MC nhí, toán tư duy, ca sĩ nhí, em là họa sĩ, bóng rổ/cầu mây/cầu lưới/bóng đá… được tổ chức sôi nổi trong không gian các lớp học, phòng chức năng hoặc ở sân trường.

Trẻ tham gia hoạt động hè tại Trường tiểu học Hòa Bình, Q.1 THÚY HẰNG

Sáng 17.6, khi chúng tôi tới trường, các HS đang tham gia CLB nhảy hiện đại. Sau giờ ra chơi, các em bước vào giờ "Toán học với cuộc sống". Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Ngọc Phương, khối trưởng khối 3, và cô Nguyễn Giang, khối trưởng khối 4, HS được chia nhóm theo các độ tuổi (6 - 10 tuổi), tham gia trò chơi liên quan đến toán học, trả lời đố vui về toán…

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Bình, cho biết trong khóa hè 6 tuần tại trường, ngoài việc được tham gia các CLB trên, HS sẽ tham gia ngày hội trải nghiệm tại trường; đi học thực tế tại Đường sách, bảo tàng, tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử trong thành phố; dự tiệc buffet tại trường… Ngoài việc tổ chức khóa hè 6 tuần (có tính phí), Trường tiểu học Hòa Bình còn tổ chức ôn tập, phụ đạo các môn cần kiểm tra lại cho học sinh chưa đạt yêu cầu, đều miễn phí cho các em.

KHÔNG DẠY KIẾN THỨC VĂN HÓA TRONG HÈ

Ngày 19.6, Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, Q.10, khai mạc hoạt động hè tại trường. "Chúng tôi tổ chức khóa hè trong 6 tuần, từ 19.6 - 31.7, tới nay đã có 170 em HS từ 6 - 11 tuổi tham gia. HS từ nhiều trường tiểu học khác của Q.10 cũng tới đây tham gia. Có em tháng 9 này mới vào lớp 1 gia đình cũng cho con tham gia CLB hè để làm quen môi trường lớp học. Hay có nhiều HS lớp 5 đã ra trường nhưng gia đình vẫn gửi con tham gia khóa hè, vì ở nhà không ai trông, tới đây thì con vui vì được rèn luyện nhiều kỹ năng, gặp gỡ bạn bè" thầy Trần Anh Huy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

"Nhiều năm qua, chỉ trừ mấy năm có dịch Covid-19 là trường không tổ chức hoạt động hè, còn lại năm nào cũng làm, vì nhu cầu của phụ huynh rất lớn. Ai cũng mong có chỗ gửi con an toàn, bổ ích để yên tâm đi làm", thầy Huy nói thêm.

Hè này, Trường tiểu học Thiên Hộ Dương có 14 CLB hoạt động đan xen nhau, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30. Tất cả các CLB đều do giáo viên nhà trường tự nguyện đăng ký làm việc trong hè phụ trách. "Giáo viên phụ trách CLB nào sẽ gửi kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục của CLB đó để ban giám hiệu đóng góp ý kiến, phê duyệt. Trong quá trình diễn ra các hoạt động của CLB, ban giám hiệu sẽ tới dự giờ, đánh giá, góp ý", thầy Trần Anh Huy cho hay.

Thầy Huy cũng nhấn mạnh các hoạt động trong hè không nhằm dạy kiến thức mới như trong sách giáo khoa, HS khi đến trường không phải mang theo bất cứ sách vở, học cụ gì. Nhà trường trang bị đủ đồ dùng, học liệu… trong quá trình các em tham gia CLB. Tiêu chí của các CLB là vui vẻ, bổ ích, sáng tạo, cho HS được trải nghiệm, khám phá, phát triển các kỹ năng, phẩm chất.

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Bình, Q.1, cũng nhấn mạnh các hoạt động hè được tổ chức đúng theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, tập trung rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho HS; xây dựng kế hoạch hoạt động của các CLB đa dạng hình thức, thu hút HS tham gia; không tổ chức dạy kiến thức văn hóa trong dịp hè, việc ôn tập văn hóa trong hè chỉ dành cho HS có học lực yếu, kém…

Một hoạt động hè dành cho học sinh tại Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, Q.10 THÚY HẰNG

Ở bậc mầm non, cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 14, Q.Phú Nhuận, cho biết các hoạt động trong hè không dạy kiến thức mới mà chủ yếu nhằm giúp cho trẻ được vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, bồi dưỡng năng khiếu, tham gia các trò chơi vận động, phát triển nhận thức, thẩm mỹ, tham gia các hội thi như kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch, vẽ tranh, múa hát…

Dù vậy, theo cô Linh, phương pháp giáo dục bậc mầm non là học thông qua chơi. Do đó, qua các trò chơi được tổ chức trong hè, trẻ cũng học được nhiều kỹ năng mới. Như thông qua trò chơi đá bóng, trẻ học được tính kỷ luật, nền nếp, kiên nhẫn, biết nhường nhịn. Trò chuyện, giao lưu với bạn cũng giúp trẻ phát triển ngôn ngữ…

AN TOÀN TỪ BỮA ĂN BÁN TRÚ

Ban giám hiệu các trường học đều cho biết khi tổ chức hoạt động hè, yếu tố an toàn cho HS được đặt lên hàng đầu.

Cô Tống Thị Mai Hương cho biết dù hiện tại Trường tiểu học Hòa Bình chỉ có gần 40 HS ở lại ăn suất ăn bán trú (số còn lại tham gia một buổi, gia đình đón về buổi trưa), song bộ phận cấp dưỡng của nhà trường vẫn tự nấu cho các HS như trong năm học, đảm bảo bếp ăn một chiều, an toàn vệ sinh thực phẩm, các suất ăn nóng sốt, kiểm soát được thực phẩm đầu vào.

Thầy Trần Anh Huy cũng cho hay tất cả các suất ăn bán trú trong hè của HS được nấu tại bếp ăn của trường. "Việc kiểm soát an toàn thực phẩm cho bữa ăn bán trú được thực hiện nghiêm ngặt như trong năm học. Bếp ăn nằm trong trường học cũng thuận tiện cho ban giám hiệu, bộ phận y tế trường học giám sát quy trình từ tiếp phẩm, sơ chế, nấu ăn, lưu mẫu đồ ăn hằng ngày, chia suất ăn…", thầy Huy nói.

Dù học hè, số lượng học sinh không đông nhưng việc kiểm soát an toàn thực phẩm cho bữa ăn bán trú được các trường thực hiện nghiêm ngặt như trong năm học THÚY HẰNG

Tại Trường mầm non Sơn Ca 14, cô Lê Cẩm Linh nói: "Không phải là hoạt động hè thì làm qua loa. Chúng tôi quan niệm dù là hè hay trong năm học, tất cả mọi hoạt động trong trường, từ tổ chức các hoạt động giáo dục hay chăm sóc trẻ, đều phải chỉn chu, bài bản, khoa học, vì tất cả đều liên quan đến an toàn, sự phát triển của trẻ em". Ngày 19.6, khi PV Thanh Niên có mặt đúng vào giờ ăn trưa, các bé đang được các cô giáo, nhân viên bảo mẫu cho ăn món bánh canh cua tôm thịt. Cô Linh cho biết trẻ mầm non mới trở lại trường trong dịp hè, nên các bữa ăn được thiết kế nhẹ nhàng, dễ ăn, để trẻ làm quen môi trường lớp học.