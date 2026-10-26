Khóa học bóng đá hấp dẫn cho trẻ em gái đến với 5 CLB ở Cần Thơ

Ngày 26.10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ khai mạc chương trình tập huấn tại 3 CLB ở TP.Cần Thơ, gồm: Trường tiểu học Bình Thủy (cơ sở chính và phân hiệu 3) và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Lai (Trường tiểu học Thới Lai).

Khóa tập huấn thuộc chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA/AFC hỗ trợ. Tham dự có giảng viên Huỳnh Việt Nam và Quả bóng vàng nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm.

Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 đến với 5 CLB đầu tiên ở TP.Cần Thơ ẢNH: VFF

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên thuộc VFF, cho biết nhằm trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức hoạt động cho đội ngũ hướng dẫn viên, VFF đã tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng từ ngày 23 - 25.10 tại Cần Thơ với 32 học viên đến từ các trường tiểu học, THCS tham gia.

Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ trực tiếp vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào huấn luyện thực tế. Việc tổ chức các hoạt động sẽ phù hợp với lứa tuổi, qua đó tạo môi trường để các em học sinh vận động, trải nghiệm, từng bước hình thành niềm yêu thích bóng đá. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ tại địa phương nói riêng và trên cả nước nói chung.

Tại các điểm huấn luyện, đại diện VFF đã tặng các trang thiết bị chuyên môn gồm bóng thi đấu, mắc cơ, áo bib và quần áo tập luyện cho các CLB. Bên cạnh đó, các em còn được nhận những phần quà lưu niệm của chương trình như bóng, móc khóa, bút in logo và sổ tay "Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu".

Trong đó, cuốn sổ tay "Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu" là tài liệu hỗ trợ các hướng dẫn viên, huấn luyện viên trong quá trình tổ chức và hướng dẫn các hoạt động bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6 đến 9 tuổi. Sổ tay giới thiệu câu chuyện "Nàng tiên Ốc" về hành trình cô gái nhút nhát vượt qua sự e dè để đến với bóng đá, đồng thời cung cấp các bài tập cơ bản phù hợp với lứa tuổi.

Các em gái thích thú trải nghiệm chương trình tập huấn bóng đá do VFF tổ chức ẢNH: VFF

Trong niềm phấn khởi, ông Ngô Ngọc Lý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thới Lai, chia sẻ rằng bóng đá không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn góp phần giáo dục học sinh về lối sống, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Ông kỳ vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích, giúp các em gái rèn luyện thể chất sau giờ học. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt và tuyên truyền đến phụ huynh nhằm khuyến khích các em tham gia.

Cùng chung niềm vui đó, bà Trần Thị Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Thủy, cho biết nhà trường đã duy trì CLB bóng đá trong nhiều năm qua theo hình thức xã hội hóa, nhưng số lượng học sinh nữ tham gia còn hạn chế. Vì vậy, việc được lựa chọn triển khai chương trình lần này của VFF có nhiều ý nghĩa, mở ra kỳ vọng thu hút thêm nhiều em gái đến với bóng đá trong thời gian tới.

Bên cạnh 3 trường học trên, trước đó, ngày 24.10, khóa tập huấn đã diễn ra tại 2 CLB bóng đá khác là Trường tiểu học Cái Khế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp P.Ninh Kiều. Đây là 5 CLB đầu tiên tại TP.Cần Thơ triển khai chương trình do UEFA/AFC hỗ trợ, đánh dấu bước khởi đầu trong việc mở rộng mô hình đào tạo bóng đá dành cho trẻ em gái trên địa bàn.