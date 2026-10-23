Quả bóng vàng nữ Việt Nam Ngọc Châm làm giảng viên khóa học dành cho trẻ em gái

Ngày 23.10, tại TP.Cần Thơ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6 đến 9 tuổi năm 2026 – Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA/AFC hỗ trợ.

Khóa học có sự tham gia của 32 học viên đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Cần Thơ. Giảng viên khóa học là Quả bóng vàng nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ nữ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm và ông Huỳnh Việt Nam.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm tại lớp học ẢNH: VFF

Khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng tại Cần Thơ diễn ra trong 3 ngày, từ 23 đến 25.10 ẢNH: VFF

Trong 3 ngày đào tạo (từ 23 đến 25.10), học viên được trang bị các kiến thức về nguyên tắc huấn luyện bóng đá cộng đồng, nguyên tắc SMILES, phương pháp STEPS, cùng các phiên thảo luận về rào cản của bé gái khi tham gia bóng đá, chuẩn bị giáo án cho các ngày hội bóng đá, phân công trách nhiệm/nhiệm vụ cho ngày hội… Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được VFF cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Ông Đỗ Minh Trưởng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ, bày tỏ sự trân trọng khi Cần Thơ là địa phương đầu tiên triển khai chương trình đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Dự án phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027. Ông kỳ vọng các học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị để truyền lửa cho các em gái, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trong tương lai.

Khóa học có sự tham gia của 32 học viên đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Cần Thơ ẢNH: VFF

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên (VFF), cho biết chương trình không đặt nặng thành tích thi đấu mà tập trung khơi dậy niềm yêu thích bóng đá, mang đến cho các em những trải nghiệm vui vẻ, tích cực, từng bước phát triển kỹ năng vận động và các kỹ năng bóng đá cơ bản.

Sau khóa học, các học viên sẽ trở về trường học và địa phương để trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập luyện cho trẻ em gái. "Tôi mong rằng mỗi học viên sẽ trở thành một hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần "Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu", đưa bóng đá đến với nhiều trẻ em gái trên khắp cả nước", ông Lưu Quang Điện Biên nhấn mạnh.

Với kinh nghiệm gần 20 năm thi đấu và 10 năm tham gia các hoạt động bóng đá cộng đồng, cựu tuyển thủ nữ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm bày tỏ mong muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được cùng các học viên. Qua đó giúp các thầy cô tự tin triển khai hoạt động bóng đá cộng đồng tại cơ sở, làm tốt hơn việc khơi dậy niềm đam mê và lan tỏa những giá trị tích cực của bóng đá đến trẻ em gái.



