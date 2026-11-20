Trải qua gần 3 tuần thi đấu sôi nổi với nhiều trận cầu hấp dẫn, giải
bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO Cup 2026 đã khép lại vào chiều 19.11, với ngôi vô địch thuộc về Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Trong không khí cuồng nhiệt trên sân vận động Đông Hòa (P.Đông Hòa, TP.HCM), khán giả đã chứng kiến khoảnh khắc các cầu thủ Bách khoa nâng cao chiếc cúp vàng, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp đội bóng đăng quang.
Các đại biểu, khách mời và đại diện các đơn vị tài trợ tham dự, theo dõi trận chung kết và lễ bế mạc giải đấu
Phát biểu tại lễ bế mạc, GS-TS Lê Minh Phương - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chia sẻ: 'Trên sân bóng, các cầu thủ đã cháy hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, đậm chất fair-play, cùng nhiều bàn thắng đẹp mắt từ những pha bóng mãn nhãn. Vượt lên trên niềm vui chiến thắng hay những tiếc nuối, giải đấu đã thắt chặt tình đoàn kết và tạo nên một sân chơi thể thao đầy ý nghĩa'
Đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (áo xanh) chiếm ưu thế, chủ động kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1
Trường ĐH RMIT nỗ lực tổ chức các pha phản công nhưng chưa thể tạo ra tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương
Trận chung kết diễn ra với tốc độ cao, những pha tranh chấp quyết liệt và không thiếu những tình huống hấp dẫn
Khán đài sân vận động Đông Hòa chật kín sinh viên đến cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động cho trận chung kết
Không ngại đường xa, các nữ cổ động viên Trường ĐH RMIT có mặt trên khán đài, nhiệt tình cổ vũ, tiếp lửa cho các cầu thủ trong trận chung kết
Nét rạng rỡ của nữ cổ động viên Trường ĐH Bách khoa trên khán đài trong trận chung kết
Bước sang hiệp 2, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đẩy cao đội hình tấn công và sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha đánh đầu chính xác của cầu thủ số 11 Lê Hải Đăng
Niềm vui của các cầu thủ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sau khi ghi bàn thắng quan trọng trong trận chung kết
Những phút còn lại của trận đấu diễn ra hấp dẫn với màn đôi công quyết liệt từ hai đội. Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Trường ĐH Bách khoa tiếp tục duy trì thế trận tấn công và gây sức ép lên phần sân đối phương
Các cầu thủ cùng ban huấn luyện Trường ĐH Bách khoa vỡ òa cảm xúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại trận chung kết đầy kịch tính
Cầu thủ Phạm Ngô Thế Dân (số 8) của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM xuất sắc giành danh hiệu Quả bóng vàng, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu
Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ chính trao chức vô địch cho đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM
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