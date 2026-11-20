Phát biểu tại lễ bế mạc, GS-TS Lê Minh Phương - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chia sẻ: 'Trên sân bóng, các cầu thủ đã cháy hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, đậm chất fair-play, cùng nhiều bàn thắng đẹp mắt từ những pha bóng mãn nhãn. Vượt lên trên niềm vui chiến thắng hay những tiếc nuối, giải đấu đã thắt chặt tình đoàn kết và tạo nên một sân chơi thể thao đầy ý nghĩa'