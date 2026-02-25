Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khởi công bờ kè nằm trong gói thầu 4.000 tỉ đồng ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
25/02/2026 11:14 GMT+7

Tỉnh Vĩnh Long khởi công dự án bờ kè thuộc dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng.

Ngày 25.2, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khởi công dự án xây dựng kè sông Long Hồ, thuộc dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long (cũ).

Khởi công bờ kè nằm trong gói thầu 4.000 tỉ đồng ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức khởi công dự án hợp phần

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp Vĩnh Long cho biết, dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long (cũ) có 13 gói thầu xây lắp.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng triển khai thi công được 5/13 gói và hôm nay tiếp tục khởi công gói thầu xây dựng kè sông Long Hồ (bờ phường thành phố Vĩnh Long cũ - nay là phường Thanh Đức, Vĩnh Long) thuộc hợp phần 1, có chiều dài tuyến hơn 2.405m. Giá trị hợp đồng của gói thầu này hơn 224 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp Vĩnh Long làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành ngày 30.10.2027.

Đối với 7 gói thầu của dự án, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng trao thầu trong quý 2/2026.

Khởi công bờ kè nằm trong gói thầu 4.000 tỉ đồng ở Vĩnh Long - Ảnh 2.

Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cũ) có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng

ẢNH: NAM LONG

Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cũ) gồm 4 hợp phần: Quản lý rủi ro lũ lụt và vệ sinh môi trường; phát triển hành lang chiến lược đô thị; phát triển khu tái định cư và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý đô thị.

Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng; cải thiện kết nối giao thông và giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm thành phố Vĩnh Long (nay là các phường Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long). Đây là dự án nhóm A, từ nguồn vốn vay nguồn IDA chuyển đổi của WB, vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hà Lan và vốn đối ứng. Tổng mức đầu tư hơn 4.083 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2028.

Khám phá thêm chủ đề

