Khởi công dự án cấp nước sinh hoạt cho 2 triệu dân miền Tây

Ngày 24.10, tại xã Kim Sơn (Đồng Tháp), Công ty TNHH Nước thô DNP - Sông Tiền (thành viên DNP Water) tổ chức lễ khởi công dự án trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải. Công trình được xem là "dấu mốc đầu tiên" trong mô hình cấp nước liên vùng của Việt Nam, mở ra hướng đi căn cơ để giải quyết tình trạng khan hiếm nước ngọt tại ĐBSCL.

Lễ khởi công dự án trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải ẢNH: THANH QUÂN

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.820 tỉ đồng, công suất thiết kế 300.000 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2026. Hệ thống gồm các trạm bơm chính và tuyến ống dài hơn 115 km, đảm bảo truyền tải nguồn nước thô không nhiễm mặn từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành đến các nhà máy nước sạch tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất cho hơn 2 triệu dân.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá cao dự án. Đồng thời cho rằng, đây là công trình cấp nước liên vùng quy mô lớn đầu tiên tại ĐBSCL, có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển bền vững toàn vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết công trình không chỉ giúp địa phương chủ động ứng phó xâm nhập mặn, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hộ. "Chúng tôi tin rằng, dự án này sẽ thành công và trở thành một trong những công trình trọng điểm của vùng ĐBSCL", ông Nguyễn Thành Diệu nói.

Đại diện chủ đầu tư, ông Hoàng Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT DNP Water, cam kết triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất. Ông Hùng cho biết thêm, sau khi giai đoạn 1 hoàn thành, DNP Water sẽ mở rộng giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm, hình thành mạch truyền dẫn nước ngọt liên hoàn giữa các tỉnh khu vực sông Tiền.

Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức động thổ ẢNH: THANH QUÂN

Dự án không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là bước tiến về tư duy hạ tầng nước liên vùng, góp phần ổn định đời sống dân sinh, phát triển nông nghiệp và công nghiệp xanh tại miền Tây. Song song đó, DNP Water đang tiếp tục nghiên cứu nhà máy nước thô Tây Nam sông Hậu, hướng tới cung cấp nước ngọt từ thượng nguồn sông Hậu đến Cà Mau, Cần Thơ.

Với hơn 23 công ty thành viên, tổng công suất cấp nước hơn 1 triệu m3/ngày đêm, DNP Water tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng nước và môi trường, hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh nước sạch và phát triển bền vững cho vùng ĐBSCL.