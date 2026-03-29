Khởi công khu công nghiệp hơn 4.150 tỉ đồng ở cực tăng trưởng nam Đà Nẵng

Sáng 29.3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa. Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương.

Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, do Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 435 ha, nằm trên địa bàn xã Tam Anh (thành phố Đà Nẵng). Trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 331 ha, đất cây xanh 65 ha và gần 40 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa có tổng vốn đầu tư hơn 4.150 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.150 tỉ đồng, được triển khai theo 4 giai đoạn và chia thành 6 khu để thuận lợi cho công tác quản lý cũng như triển khai đầu tư theo từng phân kỳ.

Theo quy hoạch phân khu, khu công nghiệp được định hướng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, với các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư: công nghiệp điện tử, cơ khí, công nghiệp phụ trợ cơ khí, công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dược liệu, nội thất…

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa dễ dàng kết nối, thông thương trực tiếp đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 1 và tuyến đường ven biển quốc gia, bảo đảm liên thông nhanh chóng đến các trung tâm kinh tế lớn trong nước cũng như trong hành lang kinh tế Đông - Tây.

Ngoài ra, với lợi thế chỉ cách cảng Thaco Chu Lai 4 km, cảng Dung Quất 32 km, cảng Tiên Sa 80 km, sân bay Chu Lai 10 km, sân bay quốc tế Đà Nẵng 70 km, Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa mang đến ưu thế vượt trội trong vận chuyển hàng hóa, tối ưu chi phí logistics cho nhà đầu tư, đáp ứng hiệu quả nhu cầu giao thương nội địa và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong 2 mảnh ghép cuối cùng trong 1.545 ha đất công nghiệp đã được quy hoạch, góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, hiện thực hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tạo liên kết với các khu công nghiệp lân cận, hình thành cực tăng trưởng công nghiệp phía nam Đà Nẵng. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khẳng định vai trò đầu tàu trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, chủ trương sắp xếp, hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng là quyết sách chiến lược, không chỉ mở rộng quy mô mà còn tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa các thế mạnh về dịch vụ, tài chính, công nghệ với công nghiệp, sản xuất. Qua đó hình thành một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc khởi công Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình hợp nhất, khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng ngày càng đồng bộ, góp phần hình thành vùng kinh tế động lực thống nhất, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí logistics.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng ấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa có tổng vốn đầu tư hơn 4.150 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó chủ tịch Quốc hội định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, ưu tiên thu hút công nghệ cao, giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và bảo đảm hài hòa giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục và giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời kêu gọi sự đồng thuận, ủng hộ của người dân để dự án sớm đi vào hoạt động, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.