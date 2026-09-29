Khởi công phục hồi điện Kính Thiên: Tôn trọng tối đa yếu tố gốc

Sáng 29.9, lễ khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên, Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội được tổ chức. Tham dự có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Mô hình điện Kính Thiên được trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long nhân khởi công ẢNH: TRINH NGUYỄN

Dự lễ khởi công còn có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

UNESCO tư vấn trong nghiên cứu phục dựng Kính Thiên

Tại buổi lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết lễ khởi công hôm nay là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu khảo cổ học, thư tịch và hợp tác quốc tế kể từ khi di sản được ghi danh. "Các cuộc khai quật đã làm rõ địa tầng văn hóa dày khoảng 6 mét, nối tiếp từ thời tiền Thăng Long đến thời Nguyễn, cùng hệ thống nền móng Chính điện thời Lê. Ý kiến tư vấn của UNESCO, ICOMOS và các nhà khoa học đã tạo dựng cơ sở khoa học để triển khai dự án theo Văn kiện Nara, bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và sự hài hòa trong tổng thể khu di sản", ông Vũ Đại Thắng nói.

Hiện vật đầu rồng được trưng bày nhân lễ khởi công, là cơ sở cho việc phục dựng Kính Thiên ẢNH: TRINH NGUYỄN

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng: "Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc, các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và kết quả nghiên cứu liên ngành; đồng thời bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ".

Thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện dự án luôn xác định, mọi bước đi phải đặt việc bảo tồn nguyên trạng di tích gốc và bảo vệ các tầng văn hóa khảo cổ lên hàng đầu; không can thiệp làm sai lệch dấu tích lịch sử; thực hiện đúng cam kết của Việt Nam với Công ước Di sản Thế giới năm 1972 và các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới.

Đại diện cho đơn vị được lựa chọn thi công dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên, ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, chia sẻ niềm tự hào thực hiện nhiệm vụ này. Ông Sơn nói: "Xin cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết, để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân đã để lại".

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, cho rằng ngày khởi công hôm nay là một dấu mốc lịch sử đối với công tác bảo tồn lâu dài Di sản Thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Nó cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong một quá trình lâu dài nhưng thiết yếu, bao gồm nghiên cứu khoa học, tư liệu hóa, tham vấn và đối thoại nhằm phục dựng Điện Kính Thiên và khu vực xung quanh.

Về quá trình đi tới dự án phục dựng Kính Thiên, ông Lazare Eloundou Assomo cho rằng: "Đây là một quá trình đối thoại mẫu mực, bắt đầu từ năm 2023, và Trung tâm Di sản Thế giới cùng Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã đồng hành và hỗ trợ ngay từ những bước đầu tiên cho đến quyết định thành công được Ủy ban Di sản Thế giới thông qua vào tháng 7 vừa qua, tại kỳ họp diễn ra ở Hàn Quốc".