Bài học tính xác thực và di sản từ điện Kính Thiên

Nhiều câu chuyện về các khu di sản thế giới tại Việt Nam như Hoàng thành Thăng Long, Tràng An, Yên Tử… đã được đưa ra trao đổi tại Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về tính xác thực và di sản, khai mạc ngày 28.9 tại Hà Nội. Đây là diễn đàn đối thoại chính sách quốc tế (diễn ra đến 1.10) quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu về bảo tồn di sản thế giới, do VN đăng cai tổ chức, trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và sự tin tưởng, ủng hộ của các quốc gia thành viên.

Trong số các câu chuyện di sản ở VN, khu di sản Hoàng thành Thăng Long cũng như điện Kính Thiên được đưa ra thảo luận nhiều tại hội nghị. Trong đó, có bài nghiên cứu của PGS-TS Tống Trung Tín (Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam) về các thành tựu khai quật tại khu di sản, bài về việc phục dựng điện Kính Thiên do ông Nguyễn Thanh Quang công bố, bài về các giá trị phi vật thể tại Hoàng thành Thăng Long của Phó chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia - PGS-TS Đặng Văn Bài.

Điện Kính Thiên thời Pháp thuộc ẢNH: T.L

Tư liệu về Ô Quan Chưởng xưa cũng có thể giúp tái hiện phần nào đời sống xưa ở Hoàng thành Thăng Long ẢNH: T.L EFEO

Các bài viết đặt trong hoàn cảnh thế giới thay đổi sâu sắc với biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, áp lực từ du lịch, nguy cơ mai một các hệ thống tri thức truyền thống đang ngày càng tác động mạnh tới các di sản thế giới.

Trong bối cảnh đó, ông Ihsan Mustafa Yurdakul, Chủ tịch Khóa họp lần thứ 49 Ủy ban Di sản thế giới, cho rằng: "Chúng ta cũng đang chứng kiến một chuyển biến quan trọng về văn hóa: giá trị của văn hóa địa phương, bản sắc và truyền thống ngày càng được nhìn nhận đầy đủ hơn, trong khi các cộng đồng cũng ngày càng mong muốn chủ động bảo vệ và trao truyền những giá trị đó cho các thế hệ sau".

Hiện vật khảo cổ và bối cảnh sống

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, cho biết hiện tại yếu tố có tính then chốt của hồ sơ phục dựng Chính điện Kính Thiên là giải pháp bảo tồn phát huy các dấu tích, tầng văn hóa khảo cổ học có chiều sâu lịch sử trên 1.300 năm.

Những dấu tích này thực sự là thuộc tính mang giá trị nổi bật toàn cầu của của di sản. Trong đó, bên cạnh các yếu tố như: tư liệu lịch sử, khảo cổ, hình ảnh, so sánh trong nước, so sánh quốc tế, trung tâm còn đề xuất thêm tiêu chí "giá trị tự thân của hiện vật khảo cổ phát hiện tại đây".

Các hiện vật này chứa đựng thông tin về kỹ thuật công nghệ, cách thức, thời gian sử dụng và chủ nhân tạo tác ra chúng. Có 50 thành phần/chi tiết thuộc phần móng, thân và mái của kiến trúc Chính điện Kính Thiên được xác thực theo bộ công cụ này.

Trong khi đó, PGS-TS Đặng Văn Bài và TS Nguyễn Thị Thu Trang lại nhắc đến việc duy trì "trường bối cảnh" cho Hoàng thành nói chung và Kính Thiên nói riêng. Trong đó, lễ hội phố phường và Thập tam trại là mảnh ghép tạo nên bối cảnh sống cho di sản, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn không gian văn hóa Thăng Long xưa. Ông Bài cũng đề cập đến việc "lưu giữ lịch sử từ bên dưới" là các văn tế, thần tích, huyền thuyết, diễn xướng lễ hội trao truyền tri thức và ứng xử Thăng Long qua hàng trăm thế hệ.