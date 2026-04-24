Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc thăm Hoàng thành Thăng Long

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
24/04/2026 16:54 GMT+7

Sáng 24.4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung từ ngày 21 - 24.4.

Chủ đề của chương trình là: "Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến", nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung tham quan Hoàng thành Thăng Long

ẢNH: TTXVN

Trong không khí gần gũi và thân tình, thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã di chuyển tới cổng thành Đoan Môn. 

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân tham quan Phòng trưng bày "Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất" và Phòng trưng bày "Báu vật Hoàng cung Thăng Long", là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận "Bảo vật quốc gia".

Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã nghe giới thiệu ý nghĩa của khu vực này, chính là nơi vua và các quan đại thần luận bàn việc nước, thiết triều, tiếp đón sứ giả nước ngoài và cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình trong 800 năm tại kinh đô Thăng Long.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì

ẢNH: TTXVN

Trong bầu không khí văn hóa truyền thống, với không gian trà lễ mang tính thanh nhã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Mở màn với tiết mục hát Xoan, loại hình nghệ thuật cổ truyền có nguồn gốc từ vùng Phú Thọ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là những vị vua đầu tiên của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung chụp ảnh với các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật chào mừng

ẢNH: TTXVN

Tiếp đó là tiết mục Nhã nhạc cung đình Việt Nam, là loại hình âm nhạc cung đình được hình thành và phát triển qua nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Nhã nhạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003. 

Nhã nhạc mang đến không gian âm nhạc trang trọng, tinh tế, sử dụng trong lễ đăng quang, tế lễ và tiếp sứ thần, thể hiện sự uy nghi của quốc gia. Việc tái hiện không gian lễ nghi trình diễn nhạc cung đình xưa thể hiện chiều sâu văn hóa và truyền thống lễ nhạc của Việt Nam, tạo sự tương đồng với truyền thống âm nhạc cung đình của nhiều quốc gia.

Tiết mục Chầu văn Huế, là hình thức diễn xướng nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng dân gian, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, lời ca và yếu tố trình diễn, thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân và ước nguyện về bình an, thịnh vượng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung tham quan Phòng Trưng bày Thăng Long - Hà Nội

ẢNH: TTXVN

Màn kết của chương trình nghệ thuật là tiết mục múa Lục cúng hoa đăng, là điệu múa cổ mang tính nghi lễ, thể hiện sự thành kính và ước nguyện quốc thái dân an. 

Các động tác múa chậm, trang nghiêm, đội hình cân đối, sử dụng hoa đăng biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ và hòa bình. Lục cúng hoa đăng tạo điểm kết trang trọng, gửi thông điệp về hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững, thể hiện vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn

Chiều 23.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Tọa đàm nằm trong Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

