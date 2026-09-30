Khởi công thêm 2 cầu lớn giữa TP.HCM - TP.Đồng Nai

Cả hai cây cầu đều bắc qua sông Đồng Nai, đóng vai trò quan trọng trong kết nối vùng giữa TP.HCM và TP.Đồng Nai, xa hơn là kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành. Cả hai đều có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80 km/giờ; dự kiến đưa vào khai thác năm 2029.

Theo UBND TP.Đồng Nai, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng không chỉ là các công trình giao thông đơn lẻ mà được xác định là những mắt xích hạ tầng chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - logistics, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu như phà Cát Lái, xa lộ Hà Nội, QL51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hai dự án đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) trong giai đoạn nước rút chuẩn bị đi vào khai thác (dự kiến cuối năm 2026).

Trong đó, cầu Cát Lái nối TP.HCM với H.Nhơn Trạch cũ của TP.Đồng Nai, tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỉ đồng. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc P.Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, TP.Đồng Nai).

Cầu Cát Lái có tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 m, cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000 DWT ra vào cảng an toàn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai, đảm bảo khai thác tàu cảng ổn định lâu dài. Về thiết kế, cầu Cát Lái mang thông điệp "Vươn tầm cao mới", được lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa những đường nét mềm mại, uyển chuyển của dòng sông Đồng Nai và sức sống trù phú của vùng đất với những vườn cây công nghiệp, cây ăn trái. Hai trụ tháp chính được thiết kế với hình tượng giọt nước, tạo nên đường nét kiến trúc mềm mại và điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ kết nối 2 đô thị lớn.

Phối cảnh cầu Cát Lái ẢNH: CĐT

Cầu Long Hưng có điểm đầu tại P.Long Phước (TP.HCM), điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (TP.Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng. Kiến trúc cầu mang ý tưởng "Ý chí vươn cao" với 2 trụ tháp chính tựa như 2 thanh kiếm vút thẳng lên bầu trời, biểu trưng cho sự đồng hành, hợp lực và gắn kết bền chặt giữa TP.HCM và TP.Đồng Nai. Điểm nhấn văn hóa của công trình còn được nâng tầm nhờ các mảng phù điêu gốm Biên Hòa truyền thống kết hợp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật LED hiện đại, hứa hẹn tạo nên một kiệt tác hạ tầng - nghệ thuật đầy kiêu hãnh trên sông Đồng Nai.

Về trách nhiệm xây dựng, trước đó 2 địa phương thống nhất phần cầu sẽ đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); còn phần đường dẫn thuộc bên nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng bằng vốn ngân sách.

Phối cảnh cầu Long Hưng ẢNH: CĐT





Đã hoàn thiện 4/7 cây cầu liên kết 2 thành phố

Trên tuyến sông Đồng Nai đoạn từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ (ngăn cách TP.HCM cũ với Đồng Nai) được quy hoạch 7 cây cầu. Hiện nay đã xây dựng và đưa vào khai thác 3 cầu gồm: cầu Đồng Nai trên QL1, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP.HCM. Riêng cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thiện, thử tải thành công vào ngày 25.9, dự kiến đưa vào khai thác trong hôm nay (30.9).

Cây cầu còn lại là Phú Mỹ 2, kết nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) sang đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C thuộc TP.Đồng Nai). Cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 21.891 tỉ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP). TP.HCM và TP.Đồng Nai đã thống nhất giao TP.HCM là đơn vị có thẩm quyền triển khai dự án. Dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026.