Khơi dậy khát vọng làm giàu trong xã hội

Việt Nam đã có hơn 1 triệu DN đang hoạt động

Trong tháng đầu năm của kỷ nguyên mới, số doanh nghiệp thành lập mới giữ đà tăng mạnh, với hơn 24.000 doanh nghiệp mới, tăng hơn 127% so cùng kỳ 2025. Đặc biệt, số vốn đăng ký mới cũng tăng hơn 92%. Theo Cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong tháng 1 ước gần 48.700 doanh nghiệp, tăng hơn 45% so cùng kỳ. Đặc biệt, cả nước có gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, bằng 25% của cả năm 2025. Báo cáo cũng đưa con số tích cực trên thị trường vốn là số nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt hơn 11 triệu, tăng hơn 25% so cuối năm 2024.

Như vậy, hơn 8 tháng sau khi Nghị quyết 68 ban hành, số lượng doanh nghiệp mới và trở lại thị trường tăng liên tục và thể hiện rõ sự tăng trưởng mạnh mẽ với bình quân mỗi tháng có 25.100 đơn vị. Đến nay, cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, cơ quan thuế đang chạy đua hỗ trợ khối cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện các bước cuối cùng để bỏ thuế khoán, tạo đà cho các hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp. Mục tiêu là đến 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, cứ 1.000 dân có 20 doanh nghiệp và có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) nhận xét, Nghị quyết 68 vừa mang tính chiến lược vừa mang tính động viên, cổ vũ cho các thành phần kinh tế tư nhân cố gắng hơn nữa trong giai đoạn tới. "Với tinh thần đổi mới, với các chính sách mang tính cách mạng như vậy, các doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi thực sự xem đây là cơ hội tốt để xây dựng lại chiến lược phát triển của mình phù hợp với sự hỗ trợ của nhà nước", ông Thành phấn khởi nói.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng chính Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân giúp hóa giải 3 nỗi sợ của doanh nghiệp tư nhân. Đó là sợ đối diện với "ma trận" thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, kéo dài. Thứ 2 là sợ bị thanh tra, kiểm tra chồng chéo, nhiều lần. Và thứ ba là sợ bị vướng pháp luật hình sự trong quá trình làm ăn sản xuất, kinh doanh. "Nghị quyết 68 đã hóa giải được 3 nỗi sợ nói trên của các doanh nghiệp tư nhân. Từ đó, mở ra kỷ nguyên mới và không gian rộng mở để kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực chính của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới", ông Châu nhấn mạnh.

Năm 2026, các động lực tăng trưởng chính sẽ phục hồi đồng đều trong đó đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ với kế hoạch giải ngân 100%, tức khoảng 34 - 35 tỉ USD, tương đương 7% GDP. Với con số này, Việt Nam hiện có mức đầu tư công so với GDP là cao nhất châu Á. Đặc biệt, khu vực tư nhân được dự báo có nhiều triển vọng tăng tốc khi loạt chính sách tháo chốt, tháo điểm nghẽn, khích lệ tối đa tinh thần khởi nghiệp. TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ

Nhiều doanh nghiệp đầu tư mở rộng trong năm 2025 ẢNH: NG.NGA

Đánh giá rất cao kết quả của Nghị quyết 68 đạt được sau một thời gian ngắn, ông Trần Việt Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) phân tích: Lịch sử của nền kinh tế Việt Nam đã chứng minh, thời nào vai trò của kinh tế tư nhân cũng tạo dấu ấn đặc biệt. Ngay cả trước khi có luật Doanh nghiệp tư nhân và luật Công ty (1990), kinh tế tư nhân đã âm thầm phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau như hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ. Nhờ đổi mới, làn sóng khởi nghiệp ở thập niên 90 của thế kỷ 20 đã tạo ra lực lượng doanh nghiệp khá đông đảo, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp trở thành "con chim đầu ngành" với quy mô tăng lên gấp nhiều lần. Ở thời điểm hiện tại, Nghị quyết 68 đã tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

"Đằng sau làn sóng đầu tư mới là sự tự tin, niềm tự hào và một môi trường chính sách thông thoáng chưa từng có tiền lệ. Các tập đoàn tư nhân lớn đã chủ động khẳng định vai trò và năng lực của mình bằng các kế hoạch đầu tư quy mô lớn. Nghị quyết 68 là đòn bẩy chính sách quan trọng, mở ra giai đoạn chuyển mình bền vững của các doanh nghiệp Việt trong giai đoạn mới. Chúng tôi kỳ vọng việc cải cách thể chế cần diễn ra mạnh mẽ và dứt khoát, đồng bộ hơn trong năm tới", ông Trần Việt Anh nhấn mạnh.

Cải cách phải tương xứng với khát vọng ở kỷ nguyên mới

TS Nguyễn Minh Thảo, Ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh - Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính - thừa nhận, ở thời điểm hiện tại, nếu nói tiếp tục đưa ra giải pháp mới là rất khó bởi các giải pháp vĩ mô, quan trọng đều đã được ban hành. Vấn đề còn lại là thực thi, hiện thực hóa các nghị quyết thế nào để tạo ra môi trường kinh doanh thuận tiện nhất cho nền kinh tế bứt phá.

Nhiều hộ kinh doanh nuôi khát vọng làm giàu, lớn mạnh sau loạt chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển ẢNH: NG.NGA

Chẳng hạn, yêu cầu bãi bỏ ít nhất 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã tạo nên một đợt cắt giảm trên diện rộng. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, có gần 3.000 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa; tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến cũng sẽ cắt giảm mạnh, bên cạnh đó là giảm chi phí tuân thủ... Thế nhưng, công tác thực thi cụ thể tại các bộ phận và đồng bộ chính sách liên ngành còn diễn ra khá chậm.

"Chỉ cần thực hiện được yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý nhà nước với hệ thống ngành nghề kinh doanh có điều kiện thôi thì trong năm 2026, khối lượng công việc của các cơ quan quản lý cũng giảm lượng rất lớn. Nhưng thực tế, hệ thống quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh nằm rải rác tại quá nhiều văn bản chuyên ngành; trong khi cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa kết nối liên thông. Hơn nữa, việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp lần đầu trên quy mô lớn, song tư duy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu quản trị mới. Quy trình phối hợp giữa các cấp, các ngành còn đang trong giai đoạn điều chỉnh nên chưa tổ chức thống nhất, ổn định… Thế nên, trước kỳ vọng kinh tế tư nhân có sự đột phá trong năm đầu tiên kỷ nguyên mới, chúng tôi mong muốn những nút thắt tồn tại này cần được tháo bung ra, đột phá cải cách đi vào thực chất hơn", TS Thảo nói thẳng.

Giới trẻ khởi nghiệp ngày càng nhiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyên gia kinh tế, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh cũng nhấn mạnh: Khi đã xác định kinh tế tư nhân là động lực then chốt, đương nhiên mọi cơ chế, chính sách cũng cần điều chỉnh để phù hợp với vai trò này. "Đây thực sự là một cải cách rất mạnh mẽ và đầy tính cam kết; vừa là thách thức, là nhiệm vụ hàng đầu trong năm mới 2026", chuyên gia Võ Trí Thành nhấn mạnh và cho rằng, những khó khăn thách thức mà khu vực kinh tế tư nhân phải đối mặt mang tính hệ thống và đã tồn tại từ lâu. "Thế nên, khi nghị quyết xác định kinh tế tư nhân là trụ cột không thể thay thế trong hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường năm 2045, việc cải cách cho kỷ nguyên mới này phải tương xứng. Ngoài việc đòi hỏi nền tảng chính sách mạnh mẽ và minh bạch từ Nhà nước, theo tôi, yếu tố quan trọng nữa là phải có sự thay đổi từ chất của doanh nghiệp tư nhân. Họ phải chấp nhận đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng năng lực quản trị hiện đại và chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không nên ngồi chờ chính sách thay đổi mà chính bản thân mình phải thay đổi, chuyển đổi trước", chuyên gia Võ Trí Thành khuyến cáo.