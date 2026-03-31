Khói đen kịt bốc cao, mùi nồng nặc từ đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ

Ghi nhận sáng 30.3, rác thải bủa vây, vứt bừa bãi ở dạ cầu Phú Mỹ. Dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận), khu vực dạ cầu không chỉ bị chiếm dụng làm nơi đổ rác, tập kết rác tràn lan mà còn xuất hiện nhiều điểm kinh doanh nước giải khát, ô tô đậu đỗ chiếm hết không gian.

Ám ảnh "biển khói" trên cầu

Phản ánh với Báo Thanh Niên, chị Dung (cư dân sống gần khu vực) bức xúc cho biết tình trạng tập kết rác đã diễn ra 3 - 4 năm nay. Bất kể là xà bần, nệm cũ, đồ gỗ hư hỏng hay rác sinh hoạt đều được đưa về đây "hợp điểm". "Họ không chỉ đổ mà còn đốt rác thường xuyên. Khói đen kịt bốc cao che khuất tầm nhìn của các phương tiện lưu thông trên cầu Phú Mỹ, mùi hôi nồng nặc rất độc hại", chị Dung nói.

Đốt rác ở dạ cầu Phú Mỹ gây khói đen mù mịt tại khu vực ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chung nỗi niềm, anh D.V.Đ (37 tuổi, cư dân chung cư gần đó) cho biết trước đây thường đốt những đám lớn nhưng sau tình trạng này đã bớt khi có sự can thiệp của lực lượng phòng cháy chữa cháy vào đầu tháng 3, nhưng hiện nay người vi phạm chia nhỏ rác ra đốt với tần suất dày đặc hơn. "Gần như ngày nào cũng có đám cháy vào chiều tối hoặc sáng sớm. Khói bụi bay thẳng vào nhà dân và gây nguy hiểm cho người đi đường", anh Đ. chia sẻ.

Đốt rác ở khu vực dạ cầu Phú Mỹ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Anh Đinh Quốc Huy, một cư dân khác, cho biết thêm các loại thùng xốp khó tiêu hủy, sọt nhựa thường được tập kết về đây để đốt thủ công. Khói từ thùng xốp rất đen và độc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và an toàn giao thông đường bộ.

Dưới mặt cầu rác bủa vây, trên cầu khói mịt mù: Vì sao chưa rào chắn xử lý?

Địa phương nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 30.3, đại diện UBND phường Phú Thuận, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin và có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý cầu xử lý. Theo vị đại diện này, khu vực dạ cầu Phú Mỹ thuộc dự án BOT - Cầu Phú Mỹ do Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ là đơn vị quản lý.

Rác thải vứt bừa bãi ở dạ cầu ẢNH: TRẦN KHA

"Chúng tôi đã gửi văn bản yêu cầu phía công ty khẩn trương vệ sinh môi trường và rào chắn khu vực gầm cầu để ngăn chặn việc tập kết rác trái phép. Tuy nhiên, đến nay đơn vị này vẫn chưa thực hiện", vị đại diện này thông tin.

Cũng theo người này, về nguyên tắc, đơn vị BOT phải chịu trách nhiệm duy tu, quản lý từ dạ cầu đến mặt cầu và đường song hành. Nếu để xảy ra sự cố cháy nổ gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng hay tai nạn giao thông, đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận sáng 30.3, rác thải, các thùng xốp, sọt nhựa... được tập kết chất đống ở dạ cầu ẢNH: TRẦN KHA

Dạ cầu biến thành nơi tập kết rác, đậu xe, buôn bán ẢNH: TRẦN KHA

Trong tuần này, UBND phường Phú Thuận sẽ phối hợp với UBND phường Tân Thuận cùng Công an để làm việc xử lý, đồng thời mời Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ và các bên liên quan làm việc trực tiếp để chốt mốc thời gian rào chắn khu vực này.

Trước mắt, phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp cố tình đốt rác và lắp biển báo cấm tại khu vực.