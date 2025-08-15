Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Khởi động 'Anh trai say hi' mùa 2 với nhiều nhân tố mới

Tuấn Duy
Tuấn Duy
15/08/2025 10:33 GMT+7

Sau các concert trong và ngoài nước cháy vé cũng như loạt hit vào top trending, chương trình Anh trai say hi mùa 2 vừa chính thức khởi động bằng việc công bố 30 nghệ sĩ và những thay đổi mới.

Năm nay chương trình có chủ đề khai phá "core force" (sức mạnh nguyên bản) của người nghệ sĩ, nơi âm nhạc không chỉ là một cuộc thi mà còn trở thành ngôn ngữ chân thành để mỗi "anh trai" có thể kể câu chuyện của mình và hình tượng bản thân mong muốn hướng tới. Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 9 tới, sau khi Em xinh say hi kết thúc hành trình.

Khởi động 'Anh trai say hi' mùa 2 với nhiều nhân tố mới - Ảnh 1.

Những cái tên gây chú ý đặc biệt năm nay (từ trái sang): Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường và 2 HLV Rap Việt Karik, BigDaddy

ẢNH: VIEON

Ở mùa mới này có 2 "anh trai" quay lại từ mùa 1 là Phạm Đình Thái Ngân và rapper Negav. 28 gương mặt còn lại rất đa dạng, từ những tên tuổi đã khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt như Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, các rapper Karik, BigDaddy, B Ray… đến những nhân tố mới, đã và đang có những bước tiến trong thị trường như Vương Bình, Phúc Du, Bùi Trường Linh... Họ cũng có thế mạnh ở nhiều khâu, từ chơi nhạc cụ, sáng tác, sản xuất âm nhạc đến diễn xuất, dẫn chương trình như Nhâm Phương Nam, Rio, Hải Nam, Otis, Ryn Lee… hứa hẹn mang đến những phần trình diễn bất ngờ.

So với mùa 1, mùa 2 cũng chứng kiến sự đổ bộ của các thí sinh và HLV từ chương trình Rap Việt, có thể kể đến Hustlang Robber, OgeNus, Tez, Gill… Chương trình cũng chào đón các nghệ sĩ trẻ với kinh nghiệm quốc tế: Congb từng vào chung kết chương trình tìm kiếm tân binh Boys Planet 999 của Hàn Quốc; Đỗ Nam Sơn đạt hạng 4 chung cuộc và nằm trong top 7 thực tập sinh xuất sắc nhất tại show âm nhạc Fan Pick do Đài MBC M+ (Hàn Quốc) sản xuất; Dillan Hoàng Phan cũng từng thử thách tại "đấu trường" Asia Super Young 2023 diễn ra tại Hồng Kông…

Tin liên quan

Quán quân 'Rap Việt 2024' - Hustlang Robber là ai?

Quán quân 'Rap Việt 2024' - Hustlang Robber là ai?

Vượt qua nhiều thí sinh mạnh khác, Hustlang Robber từ team huấn luyện viên B Ray đã lên ngôi quán quân 'Rap Việt 2024'. Kết quả này được đánh giá là xứng đáng và hợp lý.

B Ray làm nên lịch sử ở 'Rap Việt 2024'

Bắt đầu bình chọn để tìm quán quân 'Rap Việt 2024'

Khám phá thêm chủ đề

Anh trai say hi Karik Vũ Cát Tường Ngô Kiến Huy Ryn Lee
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận