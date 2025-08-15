Khởi động 'Anh trai say hi' mùa 2 với nhiều nhân tố mới

Năm nay chương trình có chủ đề khai phá "core force" (sức mạnh nguyên bản) của người nghệ sĩ, nơi âm nhạc không chỉ là một cuộc thi mà còn trở thành ngôn ngữ chân thành để mỗi "anh trai" có thể kể câu chuyện của mình và hình tượng bản thân mong muốn hướng tới. Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 9 tới, sau khi Em xinh say hi kết thúc hành trình.

Những cái tên gây chú ý đặc biệt năm nay (từ trái sang): Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường và 2 HLV Rap Việt Karik, BigDaddy ẢNH: VIEON

Ở mùa mới này có 2 "anh trai" quay lại từ mùa 1 là Phạm Đình Thái Ngân và rapper Negav. 28 gương mặt còn lại rất đa dạng, từ những tên tuổi đã khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt như Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, các rapper Karik, BigDaddy, B Ray… đến những nhân tố mới, đã và đang có những bước tiến trong thị trường như Vương Bình, Phúc Du, Bùi Trường Linh... Họ cũng có thế mạnh ở nhiều khâu, từ chơi nhạc cụ, sáng tác, sản xuất âm nhạc đến diễn xuất, dẫn chương trình như Nhâm Phương Nam, Rio, Hải Nam, Otis, Ryn Lee… hứa hẹn mang đến những phần trình diễn bất ngờ.

So với mùa 1, mùa 2 cũng chứng kiến sự đổ bộ của các thí sinh và HLV từ chương trình Rap Việt, có thể kể đến Hustlang Robber, OgeNus, Tez, Gill… Chương trình cũng chào đón các nghệ sĩ trẻ với kinh nghiệm quốc tế: Congb từng vào chung kết chương trình tìm kiếm tân binh Boys Planet 999 của Hàn Quốc; Đỗ Nam Sơn đạt hạng 4 chung cuộc và nằm trong top 7 thực tập sinh xuất sắc nhất tại show âm nhạc Fan Pick do Đài MBC M+ (Hàn Quốc) sản xuất; Dillan Hoàng Phan cũng từng thử thách tại "đấu trường" Asia Super Young 2023 diễn ra tại Hồng Kông…