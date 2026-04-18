Khởi động cuộc thi Robotics dành cho học sinh Đồng Nai năm 2026

Ngày 18.4, tại Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra buổi tập huấn đợt 1 cho gần 500 học sinh về Robotics.

Gần 500 em học sinh tham gia buổi tập huấn về Robotics ẢNH: LÊ LÂM



Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch cuộc thi Robotics và Ngày hội STEM tỉnh Đồng Nai năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Vào ngày mai, sẽ diễn ra buổi tập huấn đợt 2 tại Trường THPT Đồng Xoài (khu vực tỉnh Bình Phước cũ).

Qua đầu tháng 5.2026, cuộc thi chính thức bắt đầu. Các đội sẽ trải qua 2 vòng gồm vòng loại và chung kết để cạnh tranh 10 suất tham gia vòng khu vực cấp quốc gia.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm Sáng tạo và Robotics .

Đánh giá về sự kiện này, ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai nói việc xây dựng môi trường học tập gắn với nghiên cứu, sáng tạo ngay trong nhà trường là một hướng đi rất đúng đắn và cần thiết.

Theo ông Võ Hoàng Khai, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và phối hợp với nhà trường trong các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ.