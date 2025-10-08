Loại bỏ mọi rào cản để khoa học công nghệ thực sự thành động lực phát triển

Sáng 8.10, tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Đồng Nai (phường Tân Triều), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đồng Nai 2025.

Ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đồng Nai 2025 diễn ra từ 8 - 10.10 ẢNH: LÊ LÂM

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai: bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hà Anh Dũng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh; ông Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, viện, trường, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: năm 2025 là "năm bản lề" để Đồng Nai triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: LÊ LÂM

"Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu không chỉ thúc đẩy liên kết trong tỉnh mà còn mở rộng mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp khu vực phía nam, khẳng định vai trò dẫn dắt và lan tỏa của Đồng Nai", ông Sơn nhấn mạnh.

200 gian hàng không gian kết nối tri thức và công nghệ

Ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 8 - 10.10 với hơn 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, mô hình, ứng dụng công nghệ mới và các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp. Song song đó là chuỗi hội thảo chuyên đề có chiều sâu, tập trung vào các chủ đề: thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống; kết nối hợp tác giữa viện, trường và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng công nghệ tham gia trưng bày tại ngày hội ẢNH: LÊ LÂM

Phó chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các sở, ngành "biến cơ chế thành chính sách, biến chính sách thành động lực", loại bỏ mọi rào cản hành chính để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển. Ông cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ số và chuyển đổi số, tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất và tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Một sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường được giới thiệu tại ngày hội ẢNH: LÊ LÂM

Đối với lực lượng khởi nghiệp sáng tạo, ông Sơn khuyến khích các startup nhà khoa học trẻ chủ động đưa ra ý tưởng, giải pháp đột phá giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. "Tỉnh luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được phát triển", ông nói.

Điểm nhấn của Ngày hội năm nay là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ứng dụng ILOKA (I LONG KHÁNH) và các đơn vị, ban ngành của tỉnh Đồng Nai, gồm: Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, UBND phường Trấn Biên và UBND phường Tam Hiệp.

Tỉnh đoàn và một số sở, ngành đã ký kết biên bản ghi nhớ với ILOKA ẢNH: LÊ LÂM

Lễ ký kết thể hiện sự đồng hành của chính quyền và các tổ chức trong việc hỗ trợ, kết nối và khuyến khích những dự án khởi nghiệp của giới trẻ, góp phần phát triển kinh tế số bền vững tại Đồng Nai.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ILOKA là ứng dụng giao đồ ăn được hai bạn trẻ quê ở xã Long Khánh (Đồng Nai) xây dựng từ năm 2020. Từ một dự án nhỏ ra đời trong mùa dịch, đến nay ILOKA đã phát triển mạnh mẽ với 30.000 người dùng thường xuyên, 50.000 người đăng ký, liên kết 170 cửa hàng, cùng đội ngũ 12 shipper. Mỗi ngày hệ thống xử lý 250 -300 đơn hàng, mang lại thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng cho mỗi shipper.

Sự kiện ký kết giữa ILOKA và các sở, ngành Đồng Nai được xem là bước tiến mới trong hành trình khởi nghiệp công nghệ của giới trẻ địa phương, đồng thời cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số toàn diện lấy doanh nghiệp và con người làm trung tâm.