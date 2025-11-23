Khởi động hành trình ý nghĩa ở tuyến đầu Tổ quốc

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Điện Biên; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo...

Phong trào "thanh niên số vì biên giới số"

Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã ra mắt đề án "Tuổi trẻ VN đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030". Theo đó, trong giai đoạn 5 năm, đề án sẽ tập trung vào chuỗi nội dung đồng hành toàn diện. Trước hết là hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho thanh niên vùng biên, thông qua việc xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng địa phương, kết nối chuyên gia, hỗ trợ tiếp cận vốn và kênh tiêu thụ sản phẩm. Tiếp đó là hỗ trợ thanh thiếu nhi trong chuyển đổi số với các chương trình như bình dân học vụ số, trang bị kiến thức công nghệ thông tin, triển khai mô hình học tập trực tuyến và phong trào "Thanh niên số vì biên giới số".

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt đề án “Tuổi trẻ VN đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” ẢNH: ĐĂNG HẢI

Song song với đó là hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội theo mô hình "3 cùng" (cùng đồng hành, cùng sẻ chia, cùng phát triển). Việc hỗ trợ sẽ không chỉ dừng ở vật chất mà còn mở rộng sang hạ tầng, môi trường sống, dịch vụ công và thiết chế văn hóa. Đoàn - Hội - Đội các tỉnh không có biên giới sẽ xây dựng cơ chế kết nghĩa, trong đó mỗi đơn vị đảm nhận hỗ trợ ít nhất một xã biên giới. Đề án cũng chú trọng đồng hành với thanh niên trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, coi văn hóa là động lực để phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực xã hội.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN cũng ra mắt 5 đội hình Thanh niên tình nguyện mùa đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026, bao gồm các lĩnh vực: môi trường xanh, y tế, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và chuyển đổi số. Các đội hình sẽ triển khai hoạt động tại các địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, với mục tiêu mang đến những giải pháp phù hợp từng địa phương, hỗ trợ người dân và học sinh cải thiện đời sống.

Chung tay xây dựng và bảo vệ biên cương

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện diễn ra trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, nơi biểu tượng cho tinh thần bất khuất và khát vọng vươn lên của dân tộc. Từ không gian ấy, anh Huy khẳng định, đây là thời điểm để tuổi trẻ cả nước bắt đầu một hành trình mới, dài hơi và giàu ý nghĩa hướng về biên cương Tổ quốc.

Anh Bùi Quang Huy và bà Nông Thị Hà tặng quà học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Bùi Quang Huy, vùng biên giới của VN trải dài hơn 4.500 km qua 22 tỉnh, mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển KT-XH. Đây là nơi sinh sống của hàng triệu đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi thanh thiếu nhi chiếm hơn 1/3 dân số và giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển địa phương. Chính vì vậy, việc chăm lo, bồi dưỡng và đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên là nhiệm vụ lớn, vừa cấp thiết vừa có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai đất nước.

Từ tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và biên giới, anh Bùi Quang Huy cho biết, T.Ư Đoàn đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua như "Tháng Ba biên giới", "Xuân biên giới - Tết hải đảo", "Thắp sáng đường biên". Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, cần một chương trình dài hạn, đồng bộ và huy động được nhiều lực lượng tham gia.

Đề án "Tuổi trẻ VN đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" vì vậy được khởi động như một cam kết mạnh mẽ của tuổi trẻ VN trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ biên cương. Anh Bùi Quang Huy ví mỗi người dân vùng biên như một "cột mốc sống", và đề án chính là cách để tuổi trẻ góp phần củng cố những cột mốc ấy bằng tri thức, tinh thần tình nguyện và tình yêu thương.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Mùa A Vảng trao tặng quà cho học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Để triển khai hiệu quả, anh Bùi Quang Huy đưa ra 5 nội dung trọng tâm: phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Bộ đội biên phòng; duy trì kết nghĩa bền vững và trách nhiệm; huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số; đảm bảo an toàn, kỷ luật, hiệu quả trong mọi hoạt động.

Theo anh Bùi Quang Huy, đề án không chỉ là một kế hoạch hành động mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, của trách nhiệm đối với những vùng đất tuyến đầu của Tổ quốc. "Chúng ta tin tưởng rằng, từ Điện Biên, mảnh đất lịch sử anh hùng, ngọn lửa của hành trình này sẽ lan tỏa đến khắp 248 xã biên giới, thắp sáng niềm tin, vun đắp tri thức và bồi dưỡng ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ vùng biên cương của Tổ quốc", anh Huy nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức như khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; khánh thành "Phòng máy tính cho em"; trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc; khởi công xây dựng cầu An Hòa 5... Tổng nguồn lực được trao tặng dịp này là hơn 11 tỉ đồng.