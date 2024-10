Khói lửa bao trùm Trung Đông

WHO hoãn tiêm vắc xin bại liệt ở Gaza

Tờ The Guardian ngày 24.10 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay bạo lực leo thang tại bắc Gaza dẫn đến việc hoãn tiêm vắc xin bại liệt cho hơn 100.000 trẻ. Theo đó, giai đoạn thứ 3 của chiến dịch đã bị hoãn do tình hình chiến sự hiện tại khiến các gia đình không thể đưa trẻ đến tiêm vắc xin, cũng như các nhân viên y tế không thể làm việc. Đơn vị nhân đạo Cogat thuộc quân đội Israel cho hay chiến dịch tiêm vắc xin tại miền bắc Gaza sẽ bắt đầu trong vài ngày tới "sau đánh giá chung theo đề nghị" của WHO và UNICEF. Đợt 1 đã giúp tiêm vắc xin bại liệt cho khoảng 560.000 trẻ và đợt 2 tiêm cho hơn 590.000 trẻ ở Gaza, theo WHO.