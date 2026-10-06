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    Thế giới

    Khôi nguyên Nobel Vật lý 2026 được xướng tên

    Vi Trân
    Vi Trân
    Nhà vật lý hạt người Bỉ Francis Halzen đã được trao giải Nobel Vật lý năm 2026 vì những đóng góp và phát hiện ra hạt neutrino có nguồn gốc từ vũ trụ.

    Chiều nay 6.10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố quyết định trao giải Nobel Vật lý cho nhà khoa học Francis Halzen (82 tuổi), Giáo sư tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) "vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát neutrino IceCube và việc phát hiện ra các neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn".

    Một nhà khoa học ẵm giải Nobel Vật lý 2026 - Ảnh 1.

    Màn hình hiển thị chủ nhân giải Nobel Vật lý 2026 tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 6.10

    ẢNH: REUTERS

    Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, hạt neutrino đến từ các vũ trụ xa xôi, tạo ra bởi những quá trình tích tụ năng lượng cực kỳ lớn từ các "máy gia tốc hạt tự nhiên" trong vũ trụ, ví dụ như hố đen.

    Neutrino di chuyển đến trái đất mà không bị đổi hướng hay mất đi năng lượng, giúp mang lại thông tin về các hiện tượng vũ trụ dữ dội mà những loại hạt khác không thể cung cấp.

    Rất hiếm khi một hạt neutrino tương tác với hạt nhân của một nguyên tử. Khi xảy ra va chạm với hạt nhân nguyên tử (ví dụ như trong băng tuyết ở Nam Cực), nó sẽ phát ra một tia sáng nhỏ, nhờ đó các thiết bị cảm biến như đài quan sát IceCube mới có thể phát hiện và ghi lại được.

    Ông Halzen là người trình bày ý tưởng thu giữ neutrino từ lớp băng ở Nam Cực. Dữ liệu thu thập từ các va chạm neutrino liên tục mang lại cho các nhà khoa học những tri thức hoàn toàn mới về những môi trường dữ dội nhất trong vũ trụ, thậm chí có thể hé lộ các hiện tượng vũ trụ chưa từng được biết đến trước đây.

    Sự kiên trì và tầm nhìn khoa học của ông đã thuyết phục giới nghiên cứu, dẫn dắt một đội ngũ quốc tế gồm các nhà khoa học và kỹ sư xây dựng thành công Đài quan sát IceCube, giúp phát hiện ra các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc thiên văn, trực tiếp mang về cho ông giải Nobel Vật lý năm 2026.

    Ông Halzen sẽ nhận được giải thưởng trị giá 12 triệu krona Thụy Điển (1,2 triệu USD).

    Ông Francis Halzen được sinh vào năm 1944 tại Tienen (Bỉ). Ông nhận bằng tiến sĩ vào năm 1969 tại Đại học KU Leuven (Bỉ). Ông hiện là Giáo sư tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ).

    Hôm qua, giải Nobel Y Sinh được trao cho 3 nhà khoa học Mỹ và Đức về các nghiên cứu dẫn đến việc phát minh ra một công cụ sử dụng ánh sáng để giúp làm sáng tỏ cách thức hoạt động của bộ não.

    Ngày mai, tuần lễ công bố giải Nobel 2026 sẽ tiếp tục với giải Nobel Hóa học.

    Một nhà khoa học ẵm giải Nobel Vật lý 2026 - Ảnh 2.

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