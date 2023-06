Khởi tố 2 bị can bán thực phẩm giả trên mạng xã hội

Ngày 16.6, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong vụ buôn bán hàng giả là thực phẩm trên mạng xã hội, gồm: Lê Văn Hữu, chủ sở hữu của lô hàng và Trương Thị Thảo, quản lý kinh doanh hệ thống bán hàng online, về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đây cũng là vụ án khởi tố đầu tiên mà lực lượng quản lý thị trường phối hợp phát hiện, xử lý trên không gian mạng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả nhãn hiệu LADY bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ trong ngày 6.6 CTV

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, vụ việc được Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội lập biên bản ngày 6.6. Sau thời gian dài theo dõi việc kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường số 24 phát hiện dấu hiệu vi phạm tại điểm kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Time Coffee, số 117 Lai Xá, xã Kim Chung, H.Hoài Đức, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra đột xuất, lực lượng quản lý thị trường ghi nhận cửa hàng có 12 nhân viên đang thực hiện hoạt động kinh doanh: đăng bài, chốt đơn và đóng gói hàng hóa. Các hoạt động kinh doanh được thực hiện trên mạng xã hội qua tài khoản: “Viên sủi Lady - chính hãng”.



Lực lượng quản lý thị trường thu giữ 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady hỗ trợ săn chắc vòng ngực (20 viên/hộp) với nhãn thể hiện: Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH SUPHARMCO; Địa chỉ: tầng 4, DV01-LK32 khu đất dịch vụ Đìa Lão, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

Tài khoản bán thực phẩm giả bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội theo dõi, phát hiện vi phạm CTV

21 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vinslim V3 hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo (20 viên/hộp). Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty TNHH thương mại GENIX; địa chỉ ở tầng 5, số 8 ngõ 80 phố Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 46 hộp Collagen Firming Sleeping Mark do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài. Ở thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đi xe máy đứng tại cổng khu đô thị Goldmark City vận chuyển 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện trong thùng chứa 30 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady không có hóa đơn chứng từ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Công ty TNHH SUPHARMCO.

Người vận chuyển khai đã nhận số hàng trên ở tòa nhà Time Coffee để giao cho khách hàng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định, chủ toàn bộ lô hàng là ông Lê Văn Hữu và bà Trương Thị Thảo.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Hữu xác nhận có thuê tầng 4, tòa nhà Time Coffee để kinh doanh online trên mạng xã hội Facebook.

Qua xác minh, đại diện Công ty TNHH SUPHARMCO khẳng định 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADY trên không phải là sản phẩm của doanh nghiệp này và không ủy quyền phân phối sản phẩm trên cho chủ số hàng đang bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Nhận thấy vụ việc này có dấu hiệu tội phạm về buôn bán thực phẩm giả, Đội Quản lý thị trường số 24 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, hiện trạng hàng hóa đã lập biên bản thu giữ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bắc Từ Liêm tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đến ngày 13.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án và 2 bị can.