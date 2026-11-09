Khởi tố 2 người làm giả hàng loạt giấy tờ, bằng cấp ở Bắc Ninh

Chiều 9.11, Công an TP.Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Mắn (33 tuổi) và Vy Văn Tâm (31 tuổi, cùng trú xã Lục Ngạn, TP.Bắc Ninh) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Vy Văn Mắn cùng tang vật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác trinh sát, công an phát hiện nhóm nghi phạm thuê căn hộ tại chung cư thuộc tổ dân phố Yên Ninh (P.Nếnh, TP.Bắc Ninh) để sản xuất giấy tờ giả, sau đó gửi cho khách hàng qua dịch vụ bưu chính.

Ngày 28.10, lực lượng chức năng bắt giữ các nghi phạm khi đang trên đường giao giấy tờ giả cho khách, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2026, Mắn trực tiếp sản xuất giấy tờ giả, còn Tâm tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng và hưởng phần trăm tiền bán giấy tờ.

Để tìm khách, các bị can tham gia nhiều hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram, đăng thông tin mời chào, thỏa thuận giá cả và nhận tiền đặt cọc.

Sau khi nhận đơn, Mắn sử dụng máy tính chỉnh sửa nội dung, ghép hình con dấu, chữ ký, in ấn và hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu trước khi chuyển phát cho khách hàng.

Bị can Vy Văn Tâm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, thường xuyên xóa dữ liệu trao đổi sau mỗi giao dịch nhằm che giấu hoạt động.

Khám xét địa điểm sản xuất, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả gồm thẻ căn cước gắn chip, đăng ký xe, giấy phép lái xe, tem kiểm định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận cư trú, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tờ y tế, bằng đại học, chứng chỉ đào tạo nghề...

Lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều phôi thẻ nhựa, máy tính, máy in, máy ép nhiệt cùng vật tư, dụng cụ phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Theo Công an TP.Bắc Ninh, các bị can đã sản xuất, cung cấp số lượng lớn giấy tờ giả, mạo danh nhiều cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính.