Khởi tố 2 thanh niên hành hung, làm nhục nữ sinh 14 tuổi

Chiều 21.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (19 tuổi) và Nguyễn Tiến Đạt (18 tuổi), cùng trú xã Thượng Phúc (Hà Nội), về tội làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an xã Thượng Phúc nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh H. (14 tuổi, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội) về việc H. bị nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối 8.5 tại thôn Liễu Viên (xã Thượng Phúc).

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc xác minh, Công an xã Thượng Phúc xác định sự việc xuất phát từ mâu thuẫn, cãi vã qua mạng xã hội khi chơi game online giữa H. và N.B.L (16 tuổi, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội). Sau đó, L. đã bàn bạc với người yêu là Nguyễn Đắc Trung, hẹn H. đến khu vực quán game internet tại xã Thượng Phúc để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 8.5, Trung rủ thêm người đến, trong đó có Đạt. Sau khi gặp H. tại khu vực quán internet, nhóm này đưa nữ sinh đến sân đình làng Liễu Viên. Tại đây, các đối tượng chửi bới, đe dọa, ép nạn nhân xin lỗi.

Chưa dừng lại, nhóm của Trung còn xé quần áo của H. rồi quay video, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của nạn nhân.

Công an xã Thượng Phúc cho rằng, hành vi của nhóm Đạt, Trung thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý, nhận thức của thanh thiếu niên.



Công an xã Thượng Phúc khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội, chơi game online và các mối quan hệ ngoài xã hội. Đồng thời, phối hợp với nhà trường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng.