Khởi tố 23 người trong đường dây cá cược ‘Cà Khịa TV’, ‘Ra khơi TV’…

Ngày 21.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố 23 bị can ở các nhóm tội xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo PC02 Công an tỉnh Hưng Yên, từ 15 - 21.5, cơ quan này đã đồng loạt triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, Hà Nội…

"Cà Khịa TV" là một hệ thống trang web cá cược được nhiều người biết đến ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do Đ.V.C (31 tuổi, trú xã Liên Hòa, Phú Thọ; hiện ở P.An Khánh, TP.HCM) cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây đã sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhóm này hoạt động thông qua các website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… với các "bình luận viên" được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như "Giàng A Phò", "Giàng A Lử", "Giàng A Lôi", "Giàng A Páo", "Giàng A Cay"…

Quá trình bắt giữ và khám xét, cảnh sát đã thu giữ 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại; 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối internet tốc độ cao. Đồng thời, phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt phong tỏa tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỉ đồng cùng nhiều ô tô hạng sang các loại…

Bước đầu, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhóm này hoạt động rất tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online. Đặc biệt, các đối tượng đều không quen biết nhau, hầu hết các nhân viên không biết nhân thân, lai lịch nhóm đối tượng cầm đầu và quản lý. Mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn và thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League (Cúp C1); Ngoại hạng Anh (English Premier League); La Liga; Seri A; Bundesliga; Ligue 1… Đặc biệt, giải Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất.

Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền các đối tượng còn tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.

PC02 Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động phạm tội có quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan này đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng khác trong đường dây này.

Theo PC02 Công an tỉnh Hưng Yên, kết quả này nằm trong quá trình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ năm 2026.