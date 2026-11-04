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    Khởi tố 4 người trong đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào về Việt Nam

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Từ thỏa thuận mua hàng ở nước ngoài, thuê người vận chuyển qua đường tiểu ngạch tại biên giới Việt - Lào, nhóm người đã đưa 4,45 tấn hải sâm không rõ nguồn gốc vào Việt Nam để chế biến, bán kiếm lời.

    Ngày 4.11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa (hải sâm) qua biên giới, xảy ra tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo.

    Trong đó, Lê Minh Khánh (65 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (57 tuổi, cùng ở TP.HCM) bị khởi tố về tội "buôn lậu". Trương Thị Huế và Nguyễn Thị Hà (cùng 28 tuổi, ở Quảng Trị) bị khởi tố về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

    Khởi tố 4 người trong đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào về Việt Nam- Ảnh 1.

    Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố các bị can

    ẢNH: THANH LỘC

    Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện vào sáng 8.7 khi lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra 2 ô tô mang biển số 29H-112.xx và 74A-353.xx. 

    Qua kiểm tra xe 29H-112.xx, lực lượng chức năng phát hiện 89 thùng xốp chứa tổng cộng 4.450 kg hải sâm đã sơ chế, ướp muối thô. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

    Khởi tố 4 người trong đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào về Việt Nam- Ảnh 2.

    Chiếc xe chở các thùng xốp khi bị phát hiện

    ẢNH: THANH LỘC

    Kết quả điều tra xác định, Lê Minh Khánh và Nguyễn Văn Hùng đã thỏa thuận phân công vai trò trong việc đưa hải sâm từ nước ngoài về Việt Nam. Nguyễn Văn Hùng sang Thái Lan kiểm tra hàng, thương lượng giá cả, thuê người vận chuyển hàng qua Lào rồi đưa về Việt Nam, sau đó thông báo để Lê Minh Khánh thanh toán.

    Khởi tố 4 người trong đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào về Việt Nam- Ảnh 3.
    Khởi tố 4 người trong đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào về Việt Nam- Ảnh 4.
    Khởi tố 4 người trong đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào về Việt Nam- Ảnh 5.
    Khởi tố 4 người trong đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào về Việt Nam- Ảnh 6.

    Tang vật bị thu giữ 

    ẢNH: THANH LỘC

    Khi hàng về đến Việt Nam, Khánh sẽ tiếp nhận, chế biến và bán kiếm lời.

    Để thực hiện việc vận chuyển, Hùng thuê Huế, rồi Huế tiếp tục thỏa thuận với Hà cùng tham gia đưa hàng từ Lào qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo.

    Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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