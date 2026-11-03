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    Lật tẩy thủ đoạn giấu gỗ quý dưới sàn xe, buôn lậu bò từ Lào

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    2 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Quảng Trị vừa bị khởi tố, trong đó có thủ đoạn làm hầm bí mật dưới sàn rơ moóc để giấu 45 thanh gỗ giáng hương và thuê người đưa 34 con bò từ Lào vào Việt Nam bán kiếm lời.

    Ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố 2 bị can N.V.N (34 tuổi) và T.T.H (33 tuổi, cùng trú phường Nam Đông Hà) để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". 

    Lật tẩy thủ đoạn giấu gỗ quý dưới sàn xe, buôn lậu bò từ Lào- Ảnh 1.

    2 bị can cùng tang vật

    ẢNH: THANH LỘC

    Trước đó, sáng 3.10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, lực lượng liên ngành kiểm tra xe đầu kéo biển số 74H-011.38 kéo theo rơ moóc 74R-003.88 do T.T.H điều khiển, có N.V.N đi cùng, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một hầm chứa bí mật được thiết kế bên dưới sàn rơ moóc, bên trong cất giấu 45 thanh gỗ giáng hương, tổng khối lượng 6,588 m³, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

    Bước đầu, N.V.N khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một người không rõ lai lịch, sau đó bàn bạc với T.T.H đưa về Việt Nam để nhận tiền công 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, cả 2 bị phát hiện.

    Ở vụ việc khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố Lưu Ngọc Chiến (27 tuổi, trú xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "buôn lậu".

    Lật tẩy thủ đoạn giấu gỗ quý dưới sàn xe, buôn lậu bò từ Lào- Ảnh 2.

    Số bò "vượt biên" bị phát hiện

    ẢNH: THANH LỘC

    Theo điều tra, tối 20.7, công an kiểm tra ô tô biển số 37H-170.92 tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, phát hiện 34 con bò trên xe không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Số bò này thuộc sở hữu của Chiến, được mua tại Lào rồi thuê người vận chuyển trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam để bán kiếm lời.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan trong cả 2 vụ việc.

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