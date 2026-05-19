Khởi tố 4 thanh niên rượt đánh người do mâu thuẫn trong lúc nhậu

Ngày 19.5, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa phối hợp Công an phường Vĩnh Châu tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nhóm bị can rượt đánh người do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Các bị can gồm: Thạch Thal (26 tuổi), Lê Hoàng Gia Khang (21 tuổi), Trần Vinh (28 tuổi) và Lý Đà Rô (24 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ).

Các bị can bị Công an thành phố Cần Thơ khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1.5, Thạch Thừa (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải) cùng Khang, Đà Rô, Thal, Vinh và một số người khác đến nhậu tại quán ẩm thực trên đường Lê Lai, khu vực 5, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.

Cùng thời điểm trên, anh T.T.K (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Châu) đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn ở bàn bên cạnh. Trong lúc nhậu, giữa 2 nhóm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Sau đó, Thạch Thừa kích động nhóm thanh niên đi cùng dùng ghế và nhiều vật dụng khác rượt đánh anh K. từ trong quán ra khu vực sân bóng đá gần đó. Vụ việc khiến anh K. bị thương vùng đầu và gây náo loạn khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu nhanh chóng phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức xác minh, truy xét các nghi phạm có liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định hành vi đánh nhau có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Riêng Thạch Thừa hiện không có mặt tại địa phương. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đang xác minh, làm rõ vai trò của nghi phạm này, đồng thời vận động ra trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ đánh người do mâu thuẫn trong lúc nhậu được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.