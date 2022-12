Khởi tố 43 bị can trong vụ án tại các trung tâm đăng kiểm

Tối 28.12, Công an TP.HCM tổ chức gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023. Tại buổi họp, liên quan đến vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết đến nay đã khởi tố 43 bị can để điều tra, làm rõ về các tội danh: môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

Cùng ngày, Công an TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp Phòng Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (số 18 Phạm Hùng, P.Mỹ Đình, Q.Từ Liêm, TP.Hà Nội). Sau khám xét, công an thu giữ được nhiều hồ sơ, giấy tờ, máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra.

Theo thượng tá Lý, CQĐT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm mà cơ quan điều tra đã khám xét. Lực lượng phối hợp đã khám xét 12 trung tâm đăng kiểm, trong đó 5 trung tâm ở các tỉnh, 7 trung tâm tại TP.HCM. Ngoài ra, Công an TP.HCM làm rõ trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Yêu cầu các trung tâm đăng kiểm không tự ý đóng cửa Trước tình trạng ùn tắc tại nhiều trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam hôm qua (28.12) có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới. Cục sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với phương tiện có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT. Cụ thể, gồm các hư hỏng: màu sơn không đúng màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe, thân vỏ, buồng lái, thùng hàng: lọt khí từ động cơ, khí xả vào khoang xe, buồng lái; hư hỏng bậc lên xuống: gỉ, thủng. Hư hỏng tầm nhìn: lắp thêm các vật làm hạn chế tầm nhìn của người lái theo hướng phía trước, hai bên; lỗi đèn chiếu sáng phía trước: thấu kính, gương phản xạ mờ, nứt; hư hỏng kiểm tra bánh xe: áp suất lốp không đúng. Mai Hà

Nội dung vụ án thể hiện, quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an TP.HCM đã phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải...), nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Làm rõ nhiều đơn tố cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng

Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, thượng tá Lý cho biết ngoài khởi tố, bắt giam bị can Hằng, công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.





Theo thượng tá Lý, đến nay, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, thu thập thông tin, xác minh và lấy lời khai nhiều người khác. Bên cạnh đó, Công an TP làm rõ nhiều đơn tố cáo xoay quanh vụ án Nguyễn Phương Hằng, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an TP.HCM, năm 2022, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 156 vụ; đã điều tra khám phá 3.171 vụ, bắt 4.972 đối tượng; triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lớn, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 700 tỉ đồng; triệt phá các tổ chức cho vay với thủ đoạn “khủng bố” người vay và người thân của người vay…Thượng tá Hà cũng đánh giá tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia rộ lên thời gian gần đây, bằng thủ đoạn hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân.

Phát hiện nhiều lái xe ở TP.HCM dương tính với ma túy Ngày 28.12, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo kết quả nhiệm vụ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành y tế TP.HCM. Theo Sở Y tế, TP.HCM có 98 bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tham gia mạng lưới cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT). Theo thống kê báo cáo từ các đơn vị gửi về Trung tâm cấp cứu 115 tổng hợp từ 15.12.2021 - 14.12.2022, các cơ sở KCB này đã tiếp nhận tổng cộng 61.351 ca đến cấp cứu TNGT. Trong đó, có 6.423 ca chấn thương sọ não do TNGT, 6.311/24.812 trường hợp kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trong máu và 165 ca tử vong do TNGT. Về khám sức khỏe cấp, đổi giấy phép lái xe, trong năm 2022, các cơ sở KCB đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe (58 cơ sở) đã khám cho 57.025 lượt người. Đã làm xét nghiệm để phát hiện ma túy là 39.470 lượt, kết quả có 1.939 lái xe dương tính với ma túy. Khám sức khỏe định kỳ cho 42.763 lượt lái xe, có 9.661 lái xe được làm xét nghiệm để phát hiện ma túy và các chất kích thích. Kết quả có 69 lái xe có xét nghiệm dương tính với ma túy. Duy Tính

Thời gian tới, thượng tá Hà cho biết sẽ tiếp tục trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội... Ngoài ra, tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng ngân hàng; đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, làm giá, thao túng giá vàng, ngoại tệ trên địa bàn thành phố, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường vào thời điểm cuối năm.