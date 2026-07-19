Khởi tố 6 bị can vận chuyển 250 tấn heo nhiễm bệnh về Quảng Trị tiêu thụ

Chiều nay 19.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người có hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

6 bị can, gồm: Mai Văn Quang (53 tuổi), Hà Văn Nghĩa (48 tuổi, cùng ở xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Trần Thị Ngọc Hiền (62 tuổi, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Hoàng Thị Mộng Truyền (54 tuổi), Trương Văn Quốc (53 tuổi), Trần Ngọc Bắc (55 tuổi, cùng ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Những người trong đường dây đưa số heo qua một xe khác, sau đó di chuyển về các lò mổ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong đó, Mai Văn Quang được xác định là người cầm đầu đường dây, Nghĩa là người được Quang thuê để áp tải hàng; các bị can Hiền, Truyền là chủ lò mổ ở địa phương; Quốc và Bắc là tài xế làm thuê cho Hiền và Truyền.

Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi với quy mô đặc biệt lớn, liên tỉnh.

Ngày 19.5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh, công an địa phương, Trạm chăn nuôi và thú y số 7 tiến hành mật phục, bắt quả tang các bị can khi đang tìm cách sang tay số lợn bệnh từ ô tô chuyên dụng biển số 89A-874.xx qua các xe tải nhỏ tại khu vực Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà cũ và Khu công nghiệp Quán Ngang.

Phần lớn heo được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào Quảng Trị tiêu thụ đều nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại thời điểm kiểm tra, các bị can không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển tổng cộng 172 con heo (trọng lượng gần 10 tấn), trong đó có 2 con đã chết. Lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm, phát hiện 18 con heo trong số này dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 2 đến tháng 5, nhóm bị can này đã mua bán, vận chuyển heo từ các tỉnh phía bắc (Hưng Yên, Bắc Ninh) về Quảng Trị để giết mổ hơn 250 tấn heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi và đưa ra thị trường tiêu thụ. Số heo được mua với giá rẻ do bị bệnh, sau đó bán lại kiếm lời bất chính.

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giam đối với 3 bị can Quang, Hiền, Truyền; các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.