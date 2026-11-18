Nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép được phát hiện

Ngày 17.11, ông Nguyễn Bá Út, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký Công văn số 1041 yêu cầu Công an tỉnh và các cơ quan chuyên môn tăng cường đấu tranh với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, thời gian qua, lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết, tuyển, tách và tiêu thụ khoáng sản, kim loại trái phép tại một số địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Hình ảnh công an bắt quả tang một vụ khai thác, đãi tách khoáng sản kim loại trái phép tại khu vực giáp ranh Lâm Đồng và Bình Thuận, thời điểm tháng 12.2023 ẢNH: Q.H

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, xử lý 354 vụ với 361 đối tượng vi phạm. Trong đó, cơ quan chức năng khởi tố 7 vụ án với 23 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 334 vụ với 351 đối tượng.

Đáng chú ý, công an khởi tố 2 vụ với 15 bị can về hành vi sử dụng trái phép chất độc để tuyển, tách kim loại từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận tại xã Tà Năng có hơn 90 hầm, hố; xã Tà Đùng có hơn 150 hầm, hố có dấu hiệu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trái phép.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, ô nhiễm môi trường, hủy hoại đất, rừng, đồng thời đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Siết quản lý, xử lý nghiêm vi phạm khoáng sản

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình địa bàn, nhận diện các thủ đoạn liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tuyển, tách, mua bán và tiêu thụ khoáng sản kim loại trái phép.

Công an tỉnh tập trung điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân cầm đầu, tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động trái phép; xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu tội phạm, nhất là vi phạm gây ô nhiễm môi trường, quy định về khai thác tài nguyên và sử dụng trái phép chất độc.

Cơ quan công an cũng phải tiếp nhận, giải quyết tin tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các địa bàn trọng điểm, kịp thời kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước để ngăn ngừa vi phạm tái diễn.

Tang vật hóa chất dùng để đãi, tách kim loại trái phép trong một vụ án do Công an Bình Thuận (cũ) thu giữ ẢNH: Q.H

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và lâm nghiệp liên quan đến hoạt động khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Sở Công thương được giao rà soát việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về địa chất, khoáng sản. Sở này cũng phải hướng dẫn UBND cấp xã kiểm tra, thống kê, xác định vị trí, hiện trạng và mức độ nguy hiểm của các hầm, hố, khu vực nghi có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tại xã Tà Năng và xã Tà Đùng.

Bên cạnh đó, Sở Công thương phải rà soát hồ sơ cấp phép, phạm vi khai thác của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản để kịp thời phát hiện dấu hiệu lợi dụng hoạt động hợp pháp nhằm hợp thức hóa việc khai thác trái phép.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tuyển, tách khoáng sản trái phép trên địa bàn. Các địa phương phải phối hợp cơ quan chuyên môn xác định phương án xử lý, khắc phục hậu quả và phục hồi môi trường.

Kết quả thực hiện, xử lý vi phạm (nếu có) phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.12.2026. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc để vi phạm kéo dài, tái diễn.