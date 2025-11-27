Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố bảo mẫu liên quan vụ cháu bé tử vong do uống nhầm hóa chất

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/11/2025 19:52 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với một bảo mẫu vì để cháu bé 2 tuổi uống nhầm hóa chất tẩy rửa dẫn đến tử vong.

Ngày 27.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với bà Phạm Hải Anh (32 tuổi, trú tại P.Lê Chân, TP.Hải Phòng), để điều tra về việc bảo mẫu này vô ý làm chết người.

Công an TP.Hải Phòng đang thụ lý vụ án

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, ngày 19.6, Công an P.Lê Chân tiếp nhận tin báo về việc bé Đ.G.B tử vong không rõ nguyên nhân tại một ngôi nhà ở khu vực Lạch Tray, P.Lê Chân.

Quá trình điều tra xác định, chị Đ.T.T (mẹ cháu bé) gửi 3 con nhỏ cho bà Phạm Hải Anh trông giữ tại nhà riêng. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc, bà Hải Anh đã thiếu quản lý, để cháu B. (2 tuổi) tiếp cận và uống phải dung dịch tẩy rửa, dẫn tới cháu bị tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Hải Anh về tội vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an TP.Hải Phòng cũng cảnh báo các gia đình và cơ sở trông trẻ cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với hóa chất hoặc vật dụng nguy hiểm. Khi gửi trẻ, phụ huynh cần lựa chọn nơi trông giữ có điều kiện, có giám sát rõ ràng, tránh chủ quan dẫn đến những sự cố thương tâm có thể xảy ra.

Tử hình bị cáo dùng chất độc xyanua giết 4 người thân ở Đồng Nai

Tử hình bị cáo dùng chất độc xyanua giết 4 người thân ở Đồng Nai

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích, người đã dùng chất độc xyanua giết 4 người thân trong gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Hải Phòng bé 2 tuổi tử vong khởi tố bảo mẫu
