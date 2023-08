Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nhiều lần trộm tổ yến

Ngày 7.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Yên (29 tuổi) và Nguyễn Văn Nhàn (35 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hòa, H.Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 2 đã nhiều lần trộm tổ yến trên địa bàn Tiền Giang và Long An.

Bị can Nguyễn Văn Yên BẮC BÌNH

Theo hồ sơ của công an, cuối tháng 6, nhà yến của Công ty T.S (TX.Cai Lậy, Tiền Giang) bị trộm đột nhập, lấy khoảng 50 tổ yến thô. Nhân viên công ty kịp thời phát hiện nên kẻ trộm bỏ lại tổ yến, nhảy xuống đất tẩu thoát.

Từ hiện trường, Công an TX.Cai Lậy xác định người trộm tổ yến có sự chuẩn bị công cụ, phương tiện và nghiên cứu địa bàn, nên đã khởi tố vụ án hình sự, lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 27.7, Công an TX.Cai Lậy xác định Nguyễn Văn Yên và Nguyễn Văn Nhàn là nghi phạm nên bắt giữ khi cả 2 đang làm thợ hồ tại một công trình ở TX.Cai Lậy.

Qua đấu tranh, Yên và Nhàn khai nhận, thường đi xây dựng công trình nhà yến tại nhiều địa bàn nên biết được cách thức đột nhập rồi cùng nhau đi trộm tổ yến.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy thực nghiệm hiện trường vụ trộm tổ yến

Ngoài vụ trộm kể trên, cuối tháng 5, Nhàn một mình thực hiện 2 vụ trộm với gần 4 kg yến thô trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây (TX.Cai Lậy, Tiền Giang) và xã Tân Hòa (H.Tân Thạnh, Long An). Tài sản trộm được, Nhàn đem bán lấy tiền mua xe máy làm phương tiện để tiếp tục đi trộm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy, hành vi trộm tổ yến không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho chủ nhà yến mà còn làm cho đàn yến rã bầy, chết con, hư trứng và chim mẹ bỏ nhà yến, ảnh hưởng lớn đến tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi chim yến.