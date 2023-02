Tây Ninh: Phá chuyên án trộm hàng ngàn tổ yến ở nhiều tỉnh phía nam

Ngày 23.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh bàn giao Nguyễn Bé Tư (28 tuổi) và Nguyễn Minh Trạng (32 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) cho Công an H.Bến Cầu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tư và Trạng là 2 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tổ yến từ Tây Ninh đến các tỉnh miền Tây.



Theo điều tra, vào tháng 1.2023, Công an H.Bến Cầu nhận tin báo Công ty cổ phần yến sào H.Y (xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) bị kẻ gian đột nhập vào các nhà nuôi chim yến (ở xã Long Chữ, H.Bến Cầu), đục tường trộm hơn 2.000 tổ yến, thiệt hại hơn 350 triệu đồng.

Nguyễn Minh Trạng, đối tượng đang bị Công an Kiên Giang truy nã đặc biệt, cùng đồng phạm đi trộm cắp tổ yến NGỌC HÀ

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Công an H.Bến Cầu và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét nghi can gây án.

Đến ngày 25.1, trộm tiếp tục đột nhập vào nhà nuôi chim yến của Công ty H.Y lấy trộm khoảng 100 tổ yến thì phát hiện trinh sát tuần tra trên địa bàn nên vứt lại xe máy BS 69T1 - 1374 cùng 2 đoạn thanh kim loại có một đầu nhọn, 1 ống tuýp bằng kim loại... để tẩu thoát.

Từ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh xác định, nghi phạm sống ở nơi khác đến Tây Ninh gây án. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an Tây Ninh xác định Trạng và Tư đã gây ra các vụ trộm trên.

Qua truy xét, ngày 17.2, các trinh sát bắt được Tư tại Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ). Mở rộng điều tra, lúc 22 giờ ngày 20.2, công an bắt giữ Trạng khi đang lẩn trốn ở Vĩnh Long.

Nguyễn Bé Tư bị Công an Tây Ninh bắt giữ NGỌC HÀ

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận, ngày 19.1, do túng tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, cả 2 đi xe máy đến Tây Ninh trộm cắp tổ chim yến. Để đột nhập vào các nhà yến, Trạng đem theo máy khoan, xà beng, ống tuýp sắt, kiềm, cây sắt đục tường, đèn pin...

Tại H.Bến Cầu, cả 2 chạy xe rảo quanh trên các tuyến đường vắng người qua lại có các nhà yến để khảo sát trước địa hình. Trong đêm 19.1, cả hai đột nhập nhà yến số 9 của Công ty H.Y, lấy trộm 1.165 tổ yến và đem về Bạc Liêu bán hơn 80 triệu đồng. Trạng chia cho Tư 29 triệu đồng.

Những ngày tiếp theo, cả 2 đột nhập nhà yến số 8 và 7 (cũng của Công ty H.Y) lấy trộm 914 tổ chim yến, đem bán được hơn 100 triệu đồng.

Lúc 22 giờ ngày 25.1, cả hai đang trộm thêm 100 tổ yến trong nhà yến số 12A thì phát hiện công an nên bỏ lại dụng cụ, phương tiện tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngoài 4 vụ trộm tổ yến ở Tây Ninh, cả 2 còn khai nhận thực hiện 3 vụ trộm yến tương tự ở các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Kiên Giang. Theo Công an tỉnh Tây Ninh, cả 2 đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cướp giật tài sản. Ngoài ra, Trạng còn đang bị Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt về tội trộm cắp tài sản.