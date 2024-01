Khởi tố bị can dùng búa đập vào đầu bố 'vợ hờ'

Ngày 5.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Văn Thế (42 tuổi, ngụ xã Phù Lưu, H.Hàm Yên, Tuyên Quang), để điều tra về hành vi giết người.



Bị can Nông Văn Thế CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TX.Bỉm Sơn, năm 2015, Nông Văn Thế và chị N.T.M (ngụ xã Quang Trung, TX.Bỉm Sơn) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng, khi cùng làm ăn ở Trung Quốc.

Đến năm 2019, Thế và chị M. cùng về Việt Nam, xây nhà tại xã Quang Trung để ở. Những năm gần đây, Thế không thường xuyên ở nhà với chị M. mà về quê ở tỉnh Tuyên Quang để làm ăn.

Cuối năm 2023, Thế và chị M. liên tục xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Đến ngày 21.12.2023, Thế từ Tuyên Quang đến căn nhà xây chung với chị M. thì thấy cửa khóa, nên dùng búa đập khóa.

Khi Thế đang đập khóa cửa, ông N.V.K (bố chị M.) đến ngăn cản. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, bất ngờ Thế dùng búa đập nhiều nhát vào vùng đầu, mặt ông K. khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Thế rời khỏi hiện trường.

Ông K. được cơ quan chức năng xác định bị tổn hại 66% sức khỏe.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an TX.Bỉm Sơn bàn giao hồ sơ vụ án và bị can cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.