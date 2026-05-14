Khởi tố chủ cơ sở sản xuất cà phê giả với nhãn hiệu 'Văn Quý 7777'

Ngày 14.5, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, ở ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Quý là chủ cơ sở sản xuất cà phê giả với nhãn hiệu "Văn Quý 7777".

Bị can Đỗ Văn Quý nghe công an đọc lệnh khởi tố để điều tra xử lý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 4.2, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện cơ sở cà phê "Văn Quý 7777", do Đỗ Văn Quý làm chủ, có hành vi sử dụng bắp và đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê giả dạng bột rồi bán ra thị trường. Giá bán từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Khám xét cơ sở của Quý, công an thu giữ 79,5 kg cà phê thành phẩm, 1.092 kg nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất hàng giả.

Cà phê giả dạng bột do Đỗ Văn Quý sản xuất bị công an thu giữ. Kết quả kiểm tra cho thấy cà phê hiệu "Văn Quý 7777" hoàn toàn không có hàm lượng caffeine ẢNH: CACC

Qua điều tra ban đầu, Quý khai nhận từ năm 2024 đến khi bị công an phát hiện đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê giả.

Cơ quan công an đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffeine, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.

Các thùng nguyên liệu tang vật dùng để sản xuất cà phê giả tại cơ sở của Quý bị Công an tỉnh An Giang thu giữ ẢNH: CACC

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ sản xuất cà phê giả nêu trên.