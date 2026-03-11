Khởi tố chủ cơ sở sản xuất cà phê giả ở Đồng Tháp

Ngày 11.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chuồng (63 tuổi, ở khóm 5, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (cà phê giả).

Ông Lê Văn Chuồng tại cơ quan chức năng ẢNH: THANH THẢO

Trước đó, ngày 29.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hộ kinh doanh mua bán và rang cà phê bột hạt Thiện Tiến (gọi tắt là hộ kinh doanh Thiện Tiến) tại địa chỉ nêu trên, do Lê Văn Chuồng làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất cà phê. Tổ công tác đã lấy 5 mẫu cà phê thành phẩm để kiểm nghiệm, đồng thời tạm giữ khoảng 500 kg cà phê thành phẩm các loại và gần 500 kg nguyên liệu gồm đậu nành cùng các loại phụ gia như hương cà phê, hương sữa, hương vani, muối và ca cao dùng để sản xuất.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hộ kinh doanh Thiện Tiến hoạt động từ năm 2020 đến nay, do Lê Văn Chuồng trực tiếp chỉ đạo công nhân pha trộn cà phê với đậu nành và phụ gia, sau đó đóng gói bao bì để bán ra thị trường với giá từ 50.000 - 105.000 đồng/kg.

Theo kết quả phân tích của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trong 5 mẫu cà phê thành phẩm do cơ sở này sản xuất thì 4 mẫu có hàm lượng caffeine dưới 0,7%, được xác định là hàng giả theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 về cà phê bột, trong đó quy định hàm lượng caffeine phải từ 1% trở lên. Mẫu còn lại không phải hàng giả, nhưng không đạt chất lượng theo quy định.

Từ kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Văn Chuồng đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (cà phê giả). Hiện, bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.