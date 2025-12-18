Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh tin báo một học sinh cấp 3 bị bắt cóc

Ngày 18.12, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra tin báo bắt cóc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nạn nhân trong tin báo bị bắt cóc là em T.D.H (17 tuổi, học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, P.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Em T.D.H gọi điện về cho gia đình ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, ngày 30.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trình báo của bà H.C.D (64 tuổi, ở khóm Tân Tịch) về việc con trai là T.D.H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia, gia đình bị đòi tiền chuộc.

Bà D. cho biết, tối 29.11, gia đình nhận được tin H. bị bắt cóc sang Campuchia. Sau đó, H. dùng tài khoản Zalo của mình gọi về thông báo cho gia đình là sẽ ở Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập, sau 1 năm H. trở về tiếp tục học.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định chưa có cơ sở chứng minh việc "bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc" như thông tin của gia đình bà D. cung cấp, cũng như báo cáo vụ việc của Trường THPT Thiên Hộ Dương gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục xác minh tin báo một học sinh cấp 3 bị bắt cóc. Đồng Thời, công an yêu cầu người dân không tương tác, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc.