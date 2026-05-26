Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/05/2026 10:43 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, để điều tra hành vi 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Ngày 26.5, tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ), để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng THADS TP. Đồng Hới vì gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới (giữa)

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo Thông báo số 45/TB-VKSTC-C1(P3) ngày 19.5.2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lan theo khoản 3, điều 360 bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Vụ 6 Viện KSND tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan là đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã có văn bản thông báo đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý về mặt Đảng.

Vụ việc được xác định liên quan quá trình tổ chức thi hành án đối với khoản vay giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và bà P.T.A.T, trong đó tài sản thế chấp là khách sạn Green Star tại thành phố Đồng Hới cũ, nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Báo Thanh Niên đã nhiều lần thông tin).

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng THADS TP. Đồng Hới vì gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh 2.

Khách sạn Green Star tại thành phố Đồng Hới cũ, nay thuộc phường Đồng Hới, Quảng Trị

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi bà T. đã thanh toán phần lớn nghĩa vụ nợ, phần còn lại được phía ngân hàng đồng ý miễn giảm, MB đã có văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới đình chỉ thi hành án và hoàn trả giấy tờ tài sản cho khách hàng. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án không ban hành quyết định đình chỉ theo đề nghị, mà tiếp tục đưa khách sạn Green Star ra đấu giá nhiều lần.

Sau đó, Viện KSND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ban hành kháng nghị, cho rằng việc không đình chỉ thi hành án là vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật. Không chỉ vậy, Tổng cục Thi hành án dân sự, Viện KSND tối cao cũng nhiều lần yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng vẫn không được thực hiện.

Tin liên quan

Vụ Viện KSND Quảng Bình kháng nghị vi phạm ở Chi cục THADS TP.Đồng Hới: Chờ ý kiến Cục THADS tỉnh

Vụ Viện KSND Quảng Bình kháng nghị vi phạm ở Chi cục THADS TP.Đồng Hới: Chờ ý kiến Cục THADS tỉnh

Liên quan vụ Viện KSND tỉnh Quảng Bình kháng nghị vi phạm ở Chi cục THADS TP.Đồng Hới, ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình, cho biết chờ ý kiến của Cục THADS tỉnh.

Chi cục THADS TP.Đồng Hới nói gì về 'vi phạm nghiêm trọng' mà Viện KSND Quảng Bình kháng nghị?

Khám phá thêm chủ đề

Viện KSND Quảng Trị thi hành án dân sự nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới khách sạn Green Star
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận