Khởi tố cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

Ngày 26.5, tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ), để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới (giữa) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo Thông báo số 45/TB-VKSTC-C1(P3) ngày 19.5.2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lan theo khoản 3, điều 360 bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Vụ 6 Viện KSND tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan là đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã có văn bản thông báo đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý về mặt Đảng.

Vụ việc được xác định liên quan quá trình tổ chức thi hành án đối với khoản vay giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và bà P.T.A.T, trong đó tài sản thế chấp là khách sạn Green Star tại thành phố Đồng Hới cũ, nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Báo Thanh Niên đã nhiều lần thông tin).

Khách sạn Green Star tại thành phố Đồng Hới cũ, nay thuộc phường Đồng Hới, Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi bà T. đã thanh toán phần lớn nghĩa vụ nợ, phần còn lại được phía ngân hàng đồng ý miễn giảm, MB đã có văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới đình chỉ thi hành án và hoàn trả giấy tờ tài sản cho khách hàng. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án không ban hành quyết định đình chỉ theo đề nghị, mà tiếp tục đưa khách sạn Green Star ra đấu giá nhiều lần.

Sau đó, Viện KSND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ban hành kháng nghị, cho rằng việc không đình chỉ thi hành án là vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật. Không chỉ vậy, Tổng cục Thi hành án dân sự, Viện KSND tối cao cũng nhiều lần yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng vẫn không được thực hiện.