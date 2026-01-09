Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố đôi nam nữ trộm giỏ xách đựng tài sản hơn 500 triệu đồng

Nam Long
Nam Long
09/01/2026 10:32 GMT+7

Người phụ nữ bán gà ở chợ Tiệm Tôm (Vĩnh Long) đem theo giỏ xách đựng tài sản có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, bị đôi nam nữ đi chợ lấy trộm.

Ngày 9.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Chí Thái (33 tuổi, quê xã Cái Nước, Cà Mau, nơi ở hiện tại ấp Tân Tiến, xã Đồng Phú, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Đầm (39 tuổi, nơi ở hiện tại ấp An Thuận, xã Tân Thủy, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố đôi nam nữ trộm cắp tài sản hơn 500 triệu đồng tại chợ Tiệm Tôm - Ảnh 1.

Bị can Lưu Chí Thái lúc bị bắt

Ảnh: công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 17.12.2025, bà V.T.K.T (57 tuổi, ở ấp An Quới, xã Ba Tri, Vĩnh Long) chở gà ra chợ Tiệm Tôm (thuộc ấp An Thuận, xã Tân Thủy, Vĩnh Long) để bán.

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, bà T. phát hiện giỏ xách mang theo bị mất trộm. Bên trong giỏ xách có 78 triệu đồng; 4 nhẫn vàng 24K trọng lượng 11 chỉ; 1 dây chuyền vàng 24K trọng lượng 20 chỉ kèm 1 mặt dây chuyền 18K trọng lượng 1,4 chỉ; 1 đôi bông tai bằng vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ, tổng tài sản trên 500 triệu đồng.

Khởi tố đôi nam nữ trộm cắp tài sản hơn 500 triệu đồng tại chợ Tiệm Tôm - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Đầm tại cơ quan công an

Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp công an địa phương vào cuộc xác minh, xác định Thái và Đầm có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành truy xét.

Tại cơ quan công an, Thái và Đầm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 17.12.2025, Thái chở Đầm vào chợ Tiệm Tôm, thấy bà T. ngồi bán gà một mình, bên cạnh có để giỏ xách đựng tài sản nên cả 2 tiếp cận, lấy trộm.

Sau khi Thái lấy trộm tài sản, Thái chở Đầm chạy về hướng cầu Rạch Miễu tẩu thoát rồi lẩn trốn ở nhiều địa phương.

Ngày 24.12.2025, cơ quan công an bắt được Thái tại khu vực xã Long Hồ, Vĩnh Long, còn Đầm ra đầu thú sau đó.

Vụ trộm cắp tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng sống lang thang thực hiện nhiều vụ trộm cắp

Khởi tố đối tượng sống lang thang thực hiện nhiều vụ trộm cắp

Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản. Ai biết thông tin về các phương tiện liên quan, vui lòng báo ngay cho công an.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long Trộm cắp tài sản trộm giỏ xách Lấy trộm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận