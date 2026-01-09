Khởi tố đôi nam nữ trộm giỏ xách đựng tài sản hơn 500 triệu đồng

Ngày 9.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Chí Thái (33 tuổi, quê xã Cái Nước, Cà Mau, nơi ở hiện tại ấp Tân Tiến, xã Đồng Phú, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Đầm (39 tuổi, nơi ở hiện tại ấp An Thuận, xã Tân Thủy, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Lưu Chí Thái lúc bị bắt Ảnh: công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 17.12.2025, bà V.T.K.T (57 tuổi, ở ấp An Quới, xã Ba Tri, Vĩnh Long) chở gà ra chợ Tiệm Tôm (thuộc ấp An Thuận, xã Tân Thủy, Vĩnh Long) để bán.

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, bà T. phát hiện giỏ xách mang theo bị mất trộm. Bên trong giỏ xách có 78 triệu đồng; 4 nhẫn vàng 24K trọng lượng 11 chỉ; 1 dây chuyền vàng 24K trọng lượng 20 chỉ kèm 1 mặt dây chuyền 18K trọng lượng 1,4 chỉ; 1 đôi bông tai bằng vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ, tổng tài sản trên 500 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Đầm tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp công an địa phương vào cuộc xác minh, xác định Thái và Đầm có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành truy xét.

Tại cơ quan công an, Thái và Đầm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 17.12.2025, Thái chở Đầm vào chợ Tiệm Tôm, thấy bà T. ngồi bán gà một mình, bên cạnh có để giỏ xách đựng tài sản nên cả 2 tiếp cận, lấy trộm.

Sau khi Thái lấy trộm tài sản, Thái chở Đầm chạy về hướng cầu Rạch Miễu tẩu thoát rồi lẩn trốn ở nhiều địa phương.

Ngày 24.12.2025, cơ quan công an bắt được Thái tại khu vực xã Long Hồ, Vĩnh Long, còn Đầm ra đầu thú sau đó.

Vụ trộm cắp tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.