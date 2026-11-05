Khởi tố đường dây đa cấp trái phép núp bóng tuyển dụng tại TP.HCM

Ngày 5.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Hiếu cùng 4 đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng chiêu trò tuyển dụng việc làm để tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia mạng lưới kinh doanh đa cấp trái phép.

Bị can Đỗ Văn Hiếu ẢNH: CTV

Chèo kéo mua gói thực phẩm chức năng

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, vụ án xảy ra tại Hộ kinh doanh HD Pro (địa chỉ 45/2 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM), do Đỗ Văn Hiếu (33 tuổi, ở TP.Đồng Nai) cầm đầu.

Công an xác định, nhóm này có hoạt động vi phạm từ tháng 2.2025 đến tháng 5.2026, với phương thức tiếp cận người dân thông qua các hình thức tuyển dụng việc làm trên mạng xã hội và ngoài thực tế.

Cụ thể, nhóm này đăng thông tin tuyển dụng trên Facebook, đồng thời phát tờ rơi, danh thiếp tại các khu vực đông dân cư nhằm thu hút người đang có nhu cầu tìm việc, trong đó có học sinh, sinh viên và người lao động tự do.

Tuy nhiên, khi người tìm việc đến trụ sở Hộ kinh doanh HD Pro, thay vì bố trí công việc như thông tin tuyển dụng ban đầu, các đối tượng chuyển sang tư vấn, chèo kéo họ mua các gói sản phẩm thực phẩm chức năng để tham gia với tư cách cộng tác viên bán hàng.

Từ đây, người tham gia được đưa vào mạng lưới kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó người vào sau mang lại hoa hồng, quyền lợi cho người tham gia trước. Hoạt động này được tổ chức khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp"; đồng thời khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hiếu và 4 đồng phạm về hành vi liên quan.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm để tiếp cận, lôi kéo người dân tham gia các mô hình kinh doanh đa cấp trái phép. Thay vì công khai hoạt động dưới hình thức kinh doanh đa cấp, các đối tượng sử dụng thông tin tuyển dụng làm bước đầu tiếp cận, sau đó chuyển hướng sang yêu cầu người tham gia mua sản phẩm, đóng tiền để được hưởng quyền lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng nhưng yêu cầu phải đặt cọc, mua gói sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc đóng tiền gia nhập. Kiểm tra kỹ tính pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp trên cổng thông tin của Bộ Công thương trước khi tham gia bất kỳ mạng lưới bán hàng nào.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.