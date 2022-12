Khởi tố giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh

Tối 29.12, đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trung Lâm (42 tuổi, trú P.Ninh Xá, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ 99-03D; Dương Đình Phú (37 tuổi, trú xã Tân Chi, H.Tiên Du, Bắc Ninh), Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ 99-03D, và 12 kiểm định viên để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, bị can Lâm và Phú cùng các đăng kiểm viên đã bàn bạc, thống nhất thu tiền phí “bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/xe để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của ô tô khi đi đăng kiểm như: khí thải không đạt thì chỉnh lại hoặc dùng xe khác; đèn phanh không sáng thì bỏ qua vẫn cấp giấy đăng kiểm... Số tiền phí “bôi trơn” sẽ được tập hợp lại vào cuối mỗi ngày và chia cho các đăng kiểm viên theo tỷ lệ thỏa thuận.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ năm 2020 - tháng 12.2022, các bị can đã thu lợi bất chính khoảng 6,5 tỉ đồng tiền phí “bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm theo quy định. Quá trình khám xét trung tâm, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ nhiều tài liệu, máy móc thiết bị liên quan hành vi phạm tội. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan sai phạm, tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm phía nam, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Công an TP.HCM vì lập nhiều chiến công xuất sắc, khám phá 5 chuyên án, làm rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.





Trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM làm thêm giờ Chiều 29.12, tại buổi họp báo định kỳ của UBND TP.HCM, Phó giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An thông tin địa bàn TP.HCM còn 10/17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 27 chuyền kiểm định, công suất tối đa đạt 1.830 lượt xe/ngày. Trong số 7 trung tâm đóng cửa thì có 5 trung tâm bị Cục Đăng kiểm VN đình chỉ do vi phạm các quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, 2 trung tâm 50-19D và 50-09D tự ý đóng cửa. Ông An cho biết Sở GTVT đã yêu cầu 10 trung tâm đang hoạt động (xem chi tiết địa chỉ trên thanhnien.vn) phải duy trì đăng kiểm ổn định, đảm bảo nhu cầu của người dân ngày càng gia tăng, đồng thời bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ, tăng cường ứng dụng công nghệ cũng như phát phiếu, hẹn giờ chủ phương tiện để tránh việc dừng chờ ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm. Ngoài ra, Sở GTVT cũng phối hợp Công an TP.HCM hướng dẫn, điều tiết giao thông và giải tán phương tiện dừng, chờ ngay trước trung tâm đăng kiểm. Riêng 3 trung tâm đăng kiểm trực thuộc (50-01S, 50-02S và 50-03S), Sở GTVT yêu cầu hoạt động xuyên Tết dương lịch, chỉ trừ chủ nhật. Đưa ra con số khoảng 50% phương tiện “trượt” kiểm định, ông An khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ xe nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để phương tiện đạt trạng thái tốt nhất trước khi kiểm định, tránh cảnh “vòng đi vòng lại”. Theo yêu cầu của Cục Đăng kiểm VN, nếu khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thì đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cho chủ phương tiện. Ngoài 10 trung tâm đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM, người dân có thể lựa chọn các trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh lân cận để đưa phương tiện đến kiểm định, tránh tập trung quá nhiều tại một đơn vị. Sỹ Đông

Theo Bộ Công an, liên quan vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 43 bị can về các tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”. Mới nhất, ngày 28.12, Công an TP.HCM phối hợp các lực lượng liên quan khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN (Bộ GTVT) và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra.

Bước đầu, công an xác định có 9 trung tâm sai phạm liên quan việc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Giám đốc các trung tâm đã chỉ đạo cấp dưới cố tình bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện do các chủ phương tiện và “cò mồi” đưa đến, nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỉ đồng.