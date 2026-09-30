Khởi tố giám đốc vụ đổ trái phép 900 tấn chất thải

Ngày 30.9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố Nguyễn Phúc Hậu (52 tuổi, trú P.Đông Kinh) và Trần Văn Cường (37 tuổi, trú xã Khuất Xá) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Hậu là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS, đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học (P.Lương Văn Tri); Cường là nhân viên lái máy xúc của công ty.

Cơ quan chức năng khởi tố bị can Nguyễn Phúc Hậu về tội "Gây ô nhiễm môi trường" ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Theo kết quả điều tra, Cường yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, vữa, cát... đến Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ, san lấp tại vị trí không được cơ quan chức năng cấp phép.

Cơ quan chức năng xác định chất thải trên thuộc nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường. Khu vực bị san lấp rộng hơn 3.263 m², với hơn 783 m³ chất thải đã đầm chặt, tương đương khoảng 900 tấn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Chất thải rắn công nghiệp được xử lý thế nào? Theo Thông tư 02/2022 của Bộ TN-MT, chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân thành 3 nhóm: tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sản xuất; sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng; và chất thải phải xử lý. Việc sử dụng, tái chế hoặc xử lý phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định liên quan. Theo bộ luật Hình sự, hành vi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật trên 500 tấn chất thải rắn thông thường thuộc trường hợp có thể bị xử lý về tội gây ô nhiễm môi trường, với khung hình phạt được nêu trong vụ việc là phạt tiền từ 1 - 3 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 3 - 7 năm.







