Khởi tố Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội ‘ăn chặn’ tiền A80 của sinh viên

Tối 15.12, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội; Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội, và Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Phạm Văn Long ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo Công an Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội phát hiện mạng xã hội đăng tải thông tin liên quan đến Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội khi chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80 có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch, đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bước đầu, công an xác định vào tháng 11, Bộ VH-TT-DL duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia sự kiện A80 với tổng số tiền là 1,928 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Sau khi trường nhận quyết định, ông Ngọc đã chỉ đạo ông Sáng hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tại chứng từ, ông Sáng đã để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận).

Sau khi sinh viên đã ký nhận, ông Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1,928 tỉ đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1,96 triệu đồng).

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, ông Sáng báo cáo ông Ngọc dự kiến chi hơn 924 triệu đồng đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), hơn 801 triệu đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người) và còn dư lại hơn 202 triệu đồng (tương ứng 580.000 đồng/người).

Bị can Nguyễn Văn Sáng ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Ông Ngọc báo cáo với ông Long về phương án chi tiền trên và được ông Long đồng ý. Ông Long chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Công an Hà Nội xác định 3 bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80.