Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Sống - Yêu - Ăn - Chơi

Vừa hoàn thành nhiệm vụ A80, thiếu nữ Quảng Trị viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/10/2025 13:30 GMT+7

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, Nguyễn Diễm Trinh, thiếu nữ xinh đẹp ở Quảng Trị đã tiên phong viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND), lan tỏa tinh thần xung kích tuổi trẻ.

Ngày 2.10, Công an xã Đồng Lê (Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận đơn tình nguyện xin tham gia nghĩa vụ CAND của 1 nữ thanh niên trên địa bàn

Cụ thể, ngay sau khi kết thúc xuất sắc khóa huấn luyện A80 và trở về địa phương, em Nguyễn Diễm Trinh (trú tại thôn Xuân Phú, xã Đồng Lê, Quảng Trị), tiếp tục viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND vào năm 2026.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ A80, thiếu nữ Quảng Trị viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND- Ảnh 1.

Công an xã Đồng Lê tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND của Diễm Trinh

ẢNH: THANH LỘC

Từ khi còn nhỏ, Diễm Trinh đã ấp ủ ước mơ được khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh của lực lượng CAND. Niềm khát khao ấy đã trở thành động lực để Trinh luôn nỗ lực rèn luyện, học tập và thử sức trong nhiều môi trường khác nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80, Trinh không chỉ chứng minh bản lĩnh, ý chí kiên cường mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị.

Chia sẻ về quyết định của mình, Trinh cho biết mong muốn được trực tiếp cống hiến sức lực và tri thức cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Việc tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là thực hiện hoài bão cá nhân, mà còn là hành động thể hiện ý thức công dân, tinh thần xung kích, dám dấn thân của thế hệ trẻ hôm nay.

"Khi có công dân viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND tại địa phương thì chúng tôi làm thủ tục tiếp nhận. Còn việc nguyện vọng của bạn ấy có thực hiện được không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là chỉ tiêu phân bổ từ trên xuống cho địa phương. Tuy nhiên, việc bạn viết đơn tự nguyện cũng rất đáng ngợi khen", một lãnh đạo công an xã Đồng Lê chia sẻ.

Tin liên quan

Cặp đôi tham gia đội hình diễu binh A80 chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ

Cặp đôi tham gia đội hình diễu binh A80 chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ

Hồ Thị Thu Siêng (24 tuổi) đến từ TP.Huế, là khối viên của Khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, còn quân nhân Nguyễn Đức Cảnh (26 tuổi), tham gia Khối Cảnh sát biển, cùng tham gia tại A80 có nhiều kỷ niệm đẹp…

Nữ sinh 17 tuổi nhặt rác tại A80 được khen 'tuyệt vời lắm'

Chiến dịch truyền thông A80 của Đoàn thanh niên lan tỏa kỷ lục trên nền tảng số

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị A80 CAND
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận