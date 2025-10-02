Vừa hoàn thành nhiệm vụ A80, thiếu nữ Quảng Trị viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND

Ngày 2.10, Công an xã Đồng Lê (Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận đơn tình nguyện xin tham gia nghĩa vụ CAND của 1 nữ thanh niên trên địa bàn

Cụ thể, ngay sau khi kết thúc xuất sắc khóa huấn luyện A80 và trở về địa phương, em Nguyễn Diễm Trinh (trú tại thôn Xuân Phú, xã Đồng Lê, Quảng Trị), tiếp tục viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND vào năm 2026.

Công an xã Đồng Lê tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND của Diễm Trinh ẢNH: THANH LỘC

Từ khi còn nhỏ, Diễm Trinh đã ấp ủ ước mơ được khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh của lực lượng CAND. Niềm khát khao ấy đã trở thành động lực để Trinh luôn nỗ lực rèn luyện, học tập và thử sức trong nhiều môi trường khác nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80, Trinh không chỉ chứng minh bản lĩnh, ý chí kiên cường mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị.

Chia sẻ về quyết định của mình, Trinh cho biết mong muốn được trực tiếp cống hiến sức lực và tri thức cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Việc tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là thực hiện hoài bão cá nhân, mà còn là hành động thể hiện ý thức công dân, tinh thần xung kích, dám dấn thân của thế hệ trẻ hôm nay.

"Khi có công dân viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND tại địa phương thì chúng tôi làm thủ tục tiếp nhận. Còn việc nguyện vọng của bạn ấy có thực hiện được không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là chỉ tiêu phân bổ từ trên xuống cho địa phương. Tuy nhiên, việc bạn viết đơn tự nguyện cũng rất đáng ngợi khen", một lãnh đạo công an xã Đồng Lê chia sẻ.